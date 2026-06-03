Proizvođači piva uoči Mundijala pozivaju na povrat pivskih boca

Kada je riječ o higijeni i pouzdanosti, grupacija ističe da se vraćene boce temeljito industrijski dezinficiraju i prolaze detaljnu kontrolu kvalitete uz pomoć suvremene tehnologije, uključujući kamere i infracrvene zrake. Provjeravaju se dimenzije boce, grlo, dno i stijenke, a tek nakon što zadovolji sve sigurnosne standarde boca se ponovno puni i vraća u trgovine ili lokale.