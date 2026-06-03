NATO počeo veliku pomorsku vojnu vježbu na Baltičkom moru: Sudjeluje 15 država

Vježba BALTOPS datira još iz vremena Hladnog rata. Prema podacima mornarice, američki nosač zrakoplova Intrepid uplovio je u Baltičko more u svibnju 1971. godine zajedno s tri razarača kako bi demonstrirao svoje sposobnosti. Skupina se približila na 20 nautičkih milja (37 kilometara) od sovjetske obale, a sovjetski izviđački zrakoplovi pratili su je 24 sata dnevno.