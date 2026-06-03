Hrvatska dobila upozorenje iz Bruxellesa: Porez na nekretnine tek je početak?

U toj toj preporuci traži se i jačanje tržišta kapitala, poboljšanje pristupa raznolikom financiranju i produbljivanje tržišta kapitala daljnjim olakšavanjem sudjelovanja maloprodajnih i institucionalnih ulagača, proširivanjem rizičnog kapitala, rješavanjem prepreka uvrštavanju na burzu i jačanjem korporativnog upravljanja. Također se preporučuje regulatorno pojednostavljenje i smanjivanje administrativnog opterećenja boljom koordinacijom na svim razinama vlasti i integracijom digitalnih alata te pojednostavljenje izdavanje dozvola kako bi se podržala čista industrijska tranzicija. Preporučuje se i funkcionalno spajanje javne uprave na lokalnoj razini, poboljšanje upravljanja ljudskim resursima, poboljšanje pravosudnog sustava, ubrzanje uvođenja širokopojasnog interneta u nedovoljno pokrivenim područjima, posebno ruralnim područjima i otocima.