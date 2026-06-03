Israir
Drama na nebu: Slovenija zabranila slijetanje izraelskom zrakoplovu, preusmjeren je u Hrvatsku
Zrakoplov izraelske kompanije Israir, koji je trebao sletjeti u Ljubljanu, nije dobio dozvolu za slijetanje te je preusmjeren u Zagreb, objavio je Israir u srijedu.
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Odluku su, prema navodima kompanije, donijele slovenske vlasti, a iz Israira tvrde da je bila politički motivirana.
Izvršni direktor Israira Uri Sirkis izjavio je da se ovim potezom krše zrakoplovni sporazumi i propisi Europske unije, piše Jerusalem Post.
U pokušaj pronalaska rješenja koje bi omogućilo da let ipak bude realiziran prema planu uključile su se i relevantne izraelske institucije, među njima Ministarstvo vanjskih poslova i Uprava za civilno zrakoplovstvo, no napori nisu urodili plodom, rekao je Sirkis.
Slovenija izabrala premijera koji snažno podupire Izrael
Slovenija je izabrala premijera koji otvoreno podupire Izrael, što predstavlja značajan politički zaokret nakon razdoblja obilježenog zategnutim odnosima prema židovskoj državi.
Janez Janša ponovno je izabran 22. svibnja. To mu je četvrti mandat na čelu vlade, nakon što je tu dužnost već obnašao od 2004. do 2008., od 2012. do 2013. te od 2020. do 2022. godine. Janša je čelnik desno orijentirane Slovenske demokratske stranke (SDS).
Za vrijeme njegova prethodnika Roberta Goloba Slovenija se svrstala među europske zemlje s najkritičnijim stavom prema Izraelu, uz Irsku i Španjolsku. U svibnju 2024. Slovenija je priznala palestinsku državu, a u srpnju 2025. Golobova vlada uvela je sankcije izraelskim ministrima Itamaru Ben-Gviru i Bezalelu Smotrichu.
„Svakoj novoj vladi pristupam s opreznom nadom i poštovanjem prema demokratskom procesu“, rekao je Robert Waltl, direktor Židovskog kulturnog centra u Ljubljani i jedan od predstavnika malobrojne židovske zajednice u Sloveniji, za Jerusalem Post nakon Janšine izborne pobjede.
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