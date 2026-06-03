Nadbiskup Uzinić: Kršćani bi trebali širiti povjerenje, dobrotu i mir, a ne strah, ogorčenost i podjele

Uzinić je u povodu najave programa za Dan sv. Vida, ali i povodom zatvaranja godine u kojoj je Riječka nadbiskupija proslavila 100 godina uspostave biskupijskog središta u Rijeci, ustvrdio da bi Crkva trebala pomagati u nadilaženju podjela. "Crkva ne bi trebala ostati zatvorena u vlastitim uspomenama, nego biti otvorena za sve one kojima je potrebna blizina kršćana", rekao je Uzinić.