VIDEO / U Njemačkoj naglo porastao broj napada na političare

Broj napada na pripadnike političkih stranaka i političare je u prošloj godini dramatično porastao s tim da su najčešće fizički i verbalno napadani predstavnici desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD), objavljeno je u utorak.
Policije je prošle godine zabilježila 5.140 napada na političare što je porast od 40 posto u usporedbi s 2024., proizlazi iz odgovora njemačke vlade na upit zastupničkog kluba AfD-a u Bundestagu.
Kao jedan od razloga se navodi i emotivno nabijena društvena klima tijekom predizborne kampanje početkom 2025.
Najčešće su se na meti napada nalazili predstavnici AfD-a (1.852 napada) pro čemu policija napadače na AfD uglavnom pripisuje ljevičarskoj sceni.
„Kada se pripadnike AfD-a i njezine glasače konstantno difamira i kada im se osporava moral onda nikoga ne treba čuditi kada neprijatelji demokracije to shvate kao dozvolu za upotrebu nasilja protiv AfD-a“, rekao je zastupnik AfD-a Martin Hess komentirajući odgovor savezne vlade na parlamentarni upit.
That Merz gets booed at a trade union conference isn’t a big deal.— James Jackson (@derJamesJackson) May 15, 2026
That he gets booed at a Catholic conference could be fatal pic.twitter.com/BUTLB05WDH
Na drugom mjestu se nalaze političari vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) na koje je izvršeno 1.171 napada što je najveći porast u usporedbi s 2024. kada je izvršeno 420 napada.
U protekloj godini je jedino na predstavnike Zelenih izvršeno manja nepada nego godinu dana prije.
AfD trenutačno u svim ispitivanjima javnog mnijenja vodi ispred drugoplasirane Unije CDU/CSU.
U rujnu se u istočnonjemačkim saveznim pokrajinama Saska-Anhalt i Mecklenbirg-Zapadno Pomorje održavaju izbori na kojima se očekje pobjeda AfD-a.
Soap attack on German politician— Russian Market (@runews) January 9, 2025
A fake cake was thrown at former German Finance Minister Christian Lindner during an event.@c_lindner pic.twitter.com/Hvf9egkmnh
