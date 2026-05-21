detaljan pregled
Kako dobiti potporu do 6.000 eura za automobil u Njemačkoj?
Aktivacijom novog portala za poticaje, njemačka savezna vlada službeno je pokrenula fazu podnošenja zahtjeva za nove državne subvencije za električne automobile i plug-in hibride. Privatne osobe od sada mogu svoje zahtjeve podnijeti potpuno digitalno putem njemačke Središnjice za poticaje (Förderzentrale Deutschland).
Za provedbu ovog programa zadužen je Savezni ured za gospodarstvo i kontrolu izvoza, poznatiji pod kraticom BAFA. Ivana Kaldinov za Fenix magazin donosi detaljan pregled postupka, potrebne dokumentacije i uvjeta koje morate ispuniti.
Za koje automobile vrijede poticaji?
Pravo na potporu imaju isključivo nova vozila koja su prvi put registrirana u Njemačkoj počevši od 1. siječnja 2026. godine ili će tek biti registrirana.
Ključan i jedini faktor je datum prve registracije (Erstzulassung). Trenutak narudžbe ili potpisivanja kupoprodajnog ugovora uopće ne igra ulogu. Savezna vlada namjerno je odabrala retroaktivno financiranje kako bi se izbjegao zastoj u kupnji na samom početku godine.
Ukupan proračun: Program obuhvaća isključivo električna vozila s baterijama, vozila na vodikove gorive ćelije, plug-in hibride te električne automobile s tzv. Range Extenderom. Subvencionira se i kupnja i leasing. Za ovo programsko razdoblje iz Fonda za klimu i transformaciju osigurano je ukupno tri milijarde eura, što bi trebalo biti dovoljno za oko 800.000 vozila.
Tko ima pravo predati zahtjev?
Pravo na podnošenje zahtjeva imaju isključivo privatne osobe. Tvrtke, obrti i javne ustanove potpuno su isključeni iz ovog programa.
Visina potpore izravno ovisi o vrsti vozila, ali i o vašem godišnjem prihodu i veličini obitelji. Mjerodavan je oporezivi dohodak kućanstva (zu versteuerndes Einkommen) iz protekle dvije porezne godine.
Gornje granice prihoda iznose:
Maksimalno 80.000 eura godišnje za kućanstva bez djece
Maksimalno 90.000 eura godišnje za obitelji s djecom
Pregled poticajnih razreda i iznosa
- Potpuno električna vozila i vozila na vodik
Osnovni poticaj: 3.000 eura
Dodatak za prihode ispod 60.000 eura: +1.000 eura
Dodatni bonus za prihode ispod 45.000 eura: +1.000 eura
Obiteljski dodatak (za djecu): do 1.000 eura
MAKSIMALNI POTICAJ: 6.000 eura
- Plug-in hibridi i vozila s Range Extenderom
Osnovni poticaj: 1.500 eura
Dodaci ovisno o prihodima i djeci: (variraju)
MAKSIMALNI POTICAJ: 4.500 eura
Napomena za hibride: Za plug-in hibride vrijede stroga tehnička pravila. Poticaj mogu dobiti samo vozila koja emitiraju maksimalno 60 grama CO2 po kilometru ili imaju električni domet od minimalno 80 kilometara. U tom slučaju BAFA-i obvezno morate priložiti i EU potvrdu o sukladnosti (tzv. CoC dokument).
Kako se podnosi zahtjev?
Postupak se odvija isključivo digitalno. Za prijavu vam je obvezno potreban BundID račun. Prihvaćaju se samo računi s verificiranim (potvrđenim) identitetom – obična registracija s korisničkim imenom i lozinkom nije dovoljna.
Za uspješnu prijavu sustav zahtijeva:
BundID povezan s online funkcijom osobne iskaznice (razina povjerenja “visoka”) ili
BundID povezan s vašim ELSTER certifikatom (poreznim certifikatom).
Online obrazac na stranicama Središnjice za poticaje vodi vas korak po korak kroz proceduru. Sustav automatski provjerava brojne podatke putem digitalne veze sa Saveznim uredom za motorna vozila (Kraftfahrt-Bundesamt), što znači da se podaci o automobilu povlače automatski, bez skeniranja papira.
Koja vam je dokumentacija potrebna?
Prije nego što pokrenete postupak, pripremite i skenirajte sljedeće dokumente:
Porezna rješenja: Dva najnovija porezna rješenja o dohotku (Einkommensteuerbescheid) za sve osobe koje pridonose kućanstvu (dokumenti ne smiju biti stariji od tri godine).
Dokaz o dječjem doplatku: Aktualna potvrda o primanju dječjeg doplatka (Kindergeldnachweis).
Za hibride: Spomenuti CoC dokument.
Iz poreznog rješenja sustavu su bitni isključivo ime i adresa, porezni broj (Steuer-ID), visina oporezivog dohotka i podaci o djeci mlađoj od 18 godina. Ukoliko podaci o djeci nisu vidljivi iz poreznog rješenja, BAFA prihvaća i rješenje o dječjem doplatku, potvrdu obiteljske blagajne (Familienkasse) ili proširenu potvrdu o prebivalištu iz ureda za građane (Bürgeramt).
Savjet za privatnost: Savezno ministarstvo zaštite okoliša preporučuje podnositeljima zahtjeva da na dokumentima zacrne (sakriju) sve osjetljive podatke koji nisu nužni za dobivanje poticaja, poput zdravstvenih podataka ili vjerske pripadnosti.
Važno pravilo o zadržavanju vozila: Kako bi se spriječile zlouporabe i brza preprodaja subvencioniranih automobila, uvedeno je pravilo o minimalnom vlasništvu. Kupac ili korisnik leasinga mora vozilo zadržati registrirano na svoje ime minimalno 36 mjeseci od dana isplate poticaja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare