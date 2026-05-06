Mirovine iz susjedstva stižu i našim umirovljenicima: Prosječna je 435 eura

Prosječna sveukupna mirovina isplaćena u travnju u Hrvatskoj iznosi 724,98 eura, što je oko 20 eura više nego u ožujku. Udio takve mirovine u plaći sada iznosi 47,5 posto što je rast od gotovo jedan posto udjela u odnosu na 46,6 posto iz ožujka. Takav odnos mirovina i plaća je najveći još od 2014. godine. Mirovine su rasle usklađivanjem, ali i isplatom uvećanih prijevremenih mirovina ukidanjem penalizacije za starije od 70 godina.