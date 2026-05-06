Mirovine iz susjedstva stižu i našim umirovljenicima: Prosječna je 435 eura

Isplaćene su mirovine u BiH, a dobiva ih 37.000 umirovljenika u Hrvatskoj. Ona najniža ovisi o godinama staža, a prosječna je 435 eura.
Oglas
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplatit će mirovine za travanj u petak, 8. svibnja 2026. godine, a mirovine stižu i na račune susjednih umirovljenika u Bosni i Hercegovini. Više od 37.000 mirovina iz BiH stiže i umirovljenicima u Hrvatsku, a u prosjeku je riječ o mjesečnom iznosu od oko 171 euro, piše Mirovina.hr.
Najniža mirovina ovisi o godinama staža
Najniža mirovina u BiH iznosi 666,76 KM (oko 340 eura), zajamčena 795,74 KM (oko 406 eura), dok najviša mirovina iznosi 3.333,79 KM (oko 1.704 eura). Osnovica za izračun najniže mirovine po novom zakonu od 1. siječnja 2026. godine iznosi 724,36 KM (oko 370 eura), a najniža mirovina kreće se u rasponu od 60 do 95 posto osnovice, ovisno o godinama radnog staža. Da se minimalne mirovine uvedu i u Hrvatskoj, ovisno o godinama staža, zalaže se i HSU.
Najniža invalidska mirovina iznosi 651,92 KM (333 eura), kao i najniža obiteljska mirovina. Iznos zajamčene mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 KM (oko 430 eura). Najniža mirovina korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima branitelja utvrđena je u iznosu od 666,76 KM (oko 340 eura).
Prosječna mirovina 435 eura
Prosječna samostalna mirovina za travanj u BiH iznosi 851,03 KM (435 eura). Mirovinu za travanj primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 milijuna KM.
Prosječna sveukupna mirovina isplaćena u travnju u Hrvatskoj iznosi 724,98 eura, što je oko 20 eura više nego u ožujku. Udio takve mirovine u plaći sada iznosi 47,5 posto što je rast od gotovo jedan posto udjela u odnosu na 46,6 posto iz ožujka. Takav odnos mirovina i plaća je najveći još od 2014. godine. Mirovine su rasle usklađivanjem, ali i isplatom uvećanih prijevremenih mirovina ukidanjem penalizacije za starije od 70 godina.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas