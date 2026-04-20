Njemačka planira slanje mornarice u Hormuški tjesnac

Njemačka već provodi konkretno planiranje za moguće raspoređivanje mornarice u Hormuškom tjesnacu, rekao je u nedjelju ministar obrane Boris Pistorius, usred rastućih napetosti u regiji.
Oglas
"Planiramo to. Važemo to, također u vezi s mogućim partnerima i kako bi takva operacija mogla biti strukturirana", rekao je Pistorius za javnu televiziju ARD. Dodao je da ne bi pravilno obavljao svoj posao da takve pripreme već nisu u tijeku.
Međutim, naglasio je da je planiranje još uvijek u ranoj fazi. Preduvjeti za bilo kakvo raspoređivanje uključivali bi trajno primirje, pravni okvir prema međunarodnom pravu i mandat njemačkog Bundestaga, donjeg doma parlamenta, rekao je, dodajući: "Još smo daleko od toga."
Pistorius je istaknuo njemačke pomorske sposobnosti u razminiranju, rekavši da zemlja tradicionalno igra vodeću ulogu unutar NATO-a u tom području, prenosi dpa.
Pistorius je rekao da njemačko sudjelovanje neće biti simbolika ni slanje političkih signala, već zaštita slobode plovidbe u regiji. "Oduvijek smo govorili da ovo nije naš rat, ali pogođeni smo njegovim posljedicama", rekao je.
Ministar je priznao da bi potencijalna misija zahtijevala od mornarice da preispita svoje druge zadatke, napominjući da "svoju opremu možemo rasporediti samo jednom." Opisao je situaciju u Hormuškom tjesnacu kao trenutačno nepredvidljivu, s više od 20 prijavljenih napada na trgovačke brodove.
Šef njemačke obrane također je rekao da ne može zamisliti osiguranje plovnog puta bez sudjelovanja SAD-a, tvrdeći da Washington ima najbolju svijest o situaciji u regiji. Također je rekao da bi bilo "vojno nerazumno i politički pogrešan signal" ne uključiti SAD.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas