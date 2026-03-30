Njemačke vlasti uhitile ruskog špijuna

Njemačke vlasti uhitile su jednog ukrajinskog državljana pod optužbom da je špijunirao za Rusiju, priopćilo je Središnje državno odvjetništvo u Karlsruheu u ponedjeljak.
Oglas
Kako je priopćeno, 53-godišnjem Ukrajincu Vitaliju M. se predbacuje da je za jednu rusku tajnu službu pratio i sakupljao podatke o jednom Ukrajincu koji je sudjelovao u borbama protiv Rusije.
Sakupljanje podataka, kako je nadalje priopćilo Središnje državno odvjetništvo, služilo je pripremi "daljnjih akcija tajne službe" protiv ciljane osobe.
Vitalij M. je uhićen još prošlog tjedna, a u međuvremenu mu je određen i pritvor.
Njemačke vlast od početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. redovito otkrivaju osobe koje rade za ruske tajne službe.
Prošlog tjedna su uhićeni jedna Rumunjka i jedan Ukrajinac pod optužbom da su špijunirali jednog Ukrajinca koji je u Njemačkoj nabavljao dijelove za sastavljanje dronova u Ukrajini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas