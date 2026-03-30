Oglas

UKRAJINAC PROTIV UKRAJINCA

Njemačke vlasti uhitile ruskog špijuna

Hina
Hina
|
30. ožu. 2026. 18:09
REUTERS BND
Michael Sohn via Reuters

Njemačke vlasti uhitile su jednog ukrajinskog državljana pod optužbom da je špijunirao za Rusiju, priopćilo je Središnje državno odvjetništvo u Karlsruheu u ponedjeljak.

Oglas

Kako je priopćeno, 53-godišnjem Ukrajincu Vitaliju M. se predbacuje da je za jednu rusku tajnu službu pratio i sakupljao podatke o jednom Ukrajincu koji je sudjelovao u borbama protiv Rusije.

Sakupljanje podataka, kako je nadalje priopćilo Središnje državno odvjetništvo, služilo je pripremi "daljnjih akcija tajne službe" protiv ciljane osobe.

Vitalij M. je uhićen još prošlog tjedna, a u međuvremenu mu je određen i pritvor.

Njemačke vlast od početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. redovito otkrivaju osobe koje rade za ruske tajne službe.

Prošlog tjedna su uhićeni jedna Rumunjka i jedan Ukrajinac pod optužbom da su špijunirali jednog Ukrajinca koji je u Njemačkoj nabavljao dijelove za sastavljanje dronova u Ukrajini.

Teme
njemačka rat u ukrajini rusija ruski špijuni ukrajina špijunaža

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ