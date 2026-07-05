Skynex
Njemački sustav podbacio u Ukrajini? "Ovo je katastrofa"
Izvješće na koje se poziva njemački časopis otvara pitanje je li protuzračni sustav Skynex tvrtke Rheinmetall u borbenim uvjetima ostvario performanse koje proizvođač navodi, iako su dostupne informacije ograničene na jedan prijavljeni incident.
Protuzračni sustav Skynex, koji je razvio njemački Rheinmetall, dosad se predstavljao kao učinkovito rješenje protiv ruskih bespilotnih letjelica, pa čak i krstarećih projektila. Međutim, novo izvješće njemačkog časopisa Stern, koje se poziva na interno izvješće ukrajinske vojske, tvrdi da je sustav tijekom borbenih djelovanja možda ostvario znatno slabije rezultate od očekivanih, prenosi Defense Express.
Prema pisanju časopisa, incident se dogodio 1. travnja 2026. tijekom ruskog napada na industrijski objekt u zapadnoj Ukrajini. Navodi se da je baterija sustava Skynex pretrpjela više tehničkih kvarova te nije uspjela presresti nadolazeći napadački dron.
Objekt koji je štitio sustav navodno su branile dvije baterije Skynexa, sastavljene od osam topničkih modula kalibra 35 mm, dva radara X-TAR3D i dva zapovjedna mjesta. Njihov raspored trebao je omogućiti preklapajuću zaštitu, tako da se na svaku metu unutar branjenog područja može djelovati s najmanje dva topnička sustava.
Tijekom napada radari su navodno otkrili dvije bespilotne letjelice na udaljenosti od oko 20 kilometara. Prema citiranom izvješću, jedan od dronova ušao je u zonu u kojoj su ga trebala pokrivati dva topnička modula. Međutim, ispaljen je samo jedan projektil, koji je promašio cilj. Jedan od dronova potom je pogodio infrastrukturu neimenovane tvrtke i eksplodirao.
Ukrajinska procjena, kako se navodi, neuspješno presretanje pripisuje kombinaciji tehničkih kvarova i problema s praćenjem cilja. Prema Sternu, tri od osam topničkih modula prestala su raditi u roku od nekoliko minuta zbog kvarova na hidrauličkom sustavu, problema s radarom za praćenje te kvarova pri punjenju streljiva. Zbog toga su samo dva od osam topnička sustava navodno mogla pouzdano pratiti cilj.
Rheinmetall je odbio komentirati ono što je opisao kao konkretne operativne podatke, pozivajući se na sigurnosne razloge. Istodobno je tvrtka poručila da je Skynex u Ukrajini "pokazao iznimnu učinkovitost", dodajući da je takvu procjenu dobila upravo od ukrajinske strane.
Stern također citira njemačkog državnog dužnosnika koji smatra da je u uporabi premalo sustava Skynex kako bi se mogli izvući konačni zaključci o njihovoj ukupnoj učinkovitosti. Taj dužnosnik također je sugerirao da je moguć doprinos ljudske pogreške u opisanom incidentu.
Prema časopisu, ukrajinsko izvješće zaključuje da je Skynex pokazao "nisku tehničku operativnu spremnost", radio "iznimno nepouzdano" te nije ispunio performanse koje navodi proizvođač. Stern prenosi i izjavu jednog očevica događaja koji je rekao: "Ovo je katastrofa. To se nikada nije smjelo dogoditi."
Prema ocjeni portala Defense Express, ako prijavljeni incident vjerno odražava ono što se dogodilo, takva negativna procjena bila bi razumljiva. Neuspjeh dviju modernih baterija Skynexa da presretnu jedan ili dva drona zbog tehničkih problema izazvao bi ozbiljnu zabrinutost, osobito s obzirom na to da se cijena jedne baterije procjenjuje na više od 60 milijuna eura.
Skynex se prvenstveno promovira kao vrlo učinkovit sustav za borbu protiv bespilotnih letjelica. Ako se prijavljeni nedostaci potvrde, oni bi izravno utjecali na njegovu glavnu namjenu. To bi moglo otvoriti i pitanja o povezanom protuzračnom sustavu Skyranger 35, koji koristi isti koncept topa kalibra 35 mm i također bi trebao ući u operativnu uporabu u Ukrajini.
Istodobno, ovo ne bi bio prvi slučaj u kojem je neki zapadni protuzračni sustav u stvarnim borbenim uvjetima navodno pokazao drukčije rezultate od onih koje su sugerirale promotivne tvrdnje prije uvođenja u službu. Kao primjer često se navodi sustav SAMP/T, čija je učinkovitost protiv balističkih projektila predmet rasprava unatoč ranijim promotivnim tvrdnjama. Ako interno ukrajinsko izvješće o Skynexu doista postoji, takve bi povratne informacije vjerojatno trebale pomoći proizvođaču da utvrdi i otkloni eventualne nedostatke.
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