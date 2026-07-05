Njemački sustav podbacio u Ukrajini? "Ovo je katastrofa"

Istodobno, ovo ne bi bio prvi slučaj u kojem je neki zapadni protuzračni sustav u stvarnim borbenim uvjetima navodno pokazao drukčije rezultate od onih koje su sugerirale promotivne tvrdnje prije uvođenja u službu. Kao primjer često se navodi sustav SAMP/T, čija je učinkovitost protiv balističkih projektila predmet rasprava unatoč ranijim promotivnim tvrdnjama. Ako interno ukrajinsko izvješće o Skynexu doista postoji, takve bi povratne informacije vjerojatno trebale pomoći proizvođaču da utvrdi i otkloni eventualne nedostatke.