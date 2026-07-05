Oglasila se policija
Kaos nakon Thompsonova koncerta: "Ljudi su hodali po autocesti"
Ljudi koji su išli na koncert Thompsona morali su hodati po autoputu zbog zatvorenih cesti, rekao je čitatelj 24sata.
Podsjetimo, Marko Perković Thompson održao je u subotu veliki koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću. Uoči koncerta predstavljen je opsežan plan prometne regulacije.
Zbog najavljenih vremenskih uvjeta početak koncerta pomaknut je s 20 na 21 sat. Glavna poruka organizatora posjetiteljima je da će uže središte Zaprešića biti zatvoreno za njihove automobile. Svi koji na koncert dolaze osobnim vozilom obvezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je organiziran besplatan autobusni prijevoz do stadiona.
Međutim, nije krenulo sve po planovima, rekli su čitatelji novinarki 24sata Veroniki Miloševski koji su bili na koncertu.
"Zatvorili su sve prilaze prema Westgateu, policija je tjerala ljude da s djecom idu preko ograde na naplatnim kućicama. Nisu dopustili vožnju autima, taksije, nije bilo organiziranog prijevoza kako su najavili", rekao je drugi čitatelj.
"Zbog policijske blokade velik broj ljudi prisiljen je pješice kretati se uz dio autoceste odnosno obilaznice kako bi došli do svojih vozila. Smatram da takva situacija predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik za pješake. Osim toga, velik broj okolnih cesta također je zatvoren, zbog čega građani ne mogu normalno pristupiti svojim automobilima", napisao je treći čitatelj.
Dodaje da se promet prema WestGateu usmjerava prema Zaboku pa se kasnije nakon naplatnih kućica ne može skrenuti za WestGate.
"Nije mi poznato proizlazi li problem iz organizacije događaja ili načina provedbe policijskog osiguranja, no ovakav način regulacije prometa stvara velike poteškoće i ostavlja dojam da sigurnost građana nije dovoljno uzeta u obzir. U ovom slučaju osoba koja je snimala video, zbog nemogućnosti dolaska do svog vozila, pozvala je drugu osobu da automobilom dođe po nju kako bi zajedno otišli do parkirališta West Gate i preuzeli svoj automobil. Međutim, nakon dolaska, policijski službenici su ih neprestano usmjeravali na obilazne pravce te im ni u jednom trenutku nisu dopustili ulazak u prostor parkirališta West Gatea. Zbog takve regulacije prometa nisu mogli doći do vlastitog vozila, unatoč tome što su bili u automobilu i pokušavali legalnim putem pristupiti parkiralištu. Takva situacija dodatno je otežala ionako lošu organizaciju te je građane dovela u potpuno nepotrebnu i frustrirajuću situacije", rekao je.
Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.
U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.
Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi, a održava se dan uoči godišnjice koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem se, prema organizatorima, okupilo više od 500.000 posjetitelja.
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