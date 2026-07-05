Kaos nakon Thompsonova koncerta: "Ljudi su hodali po autocesti"

"Nije mi poznato proizlazi li problem iz organizacije događaja ili načina provedbe policijskog osiguranja, no ovakav način regulacije prometa stvara velike poteškoće i ostavlja dojam da sigurnost građana nije dovoljno uzeta u obzir. U ovom slučaju osoba koja je snimala video, zbog nemogućnosti dolaska do svog vozila, pozvala je drugu osobu da automobilom dođe po nju kako bi zajedno otišli do parkirališta West Gate i preuzeli svoj automobil. Međutim, nakon dolaska, policijski službenici su ih neprestano usmjeravali na obilazne pravce te im ni u jednom trenutku nisu dopustili ulazak u prostor parkirališta West Gatea. Zbog takve regulacije prometa nisu mogli doći do vlastitog vozila, unatoč tome što su bili u automobilu i pokušavali legalnim putem pristupiti parkiralištu. Takva situacija dodatno je otežala ionako lošu organizaciju te je građane dovela u potpuno nepotrebnu i frustrirajuću situacije", rekao je.