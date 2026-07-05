mir i prekrasna priroda
Strana novinarka o Jadranu: "Posjetila sam 29 hrvatskih otoka i ovaj mi je daleko najdraži!"
Od svih hrvatskih otoka koje je posjetila, najviše ju je oduševio upravo ovaj jadranski biser.
Oglas
"Iako su neki njegovi dijelovi poznati po živahnim zabavama, na obali se krije i mirnija strana, namijenjena onima koji traže spokoj, prekrasnu prirodu i autentične domaće okuse", kaže britanska putnica Jane Foster.
Hrvatska obala skriva više od tisuću otoka bogatih netaknutom prirodom, prekrasnim plažama i ugodnom atmosferom. Mnogi su iznimno privlačni pa je ponekad pravi izazov odlučiti koji posjetiti, prenosi Metropolitan.si.
Jane Foster, britanska novinarka i putnica, obišla je 29 od 47 naseljenih hrvatskih otoka. No jedan joj je posebno prirastao srcu. Riječ je o otoku koji većina poznaje kao živahnu destinaciju za zabavu, ali koji skriva i brojne druge čari.
Od svih otoka najviše ju je oduševio Hvar
"Hvar svi poznaju kao glamuroznu destinaciju s luksuznim jahtama, modernim koktel-barovima i elegantnim ribljim restoranima u srcu povijesnog grada", kaže Jane. No, kako ističe, postoji i manje poznata, autentičnija strana Hvara – ona koja nudi bogatu tradiciju, prekrasne vinograde i pravi mediteranski ugođaj.
Svoje je putovanje započela u Starom Gradu, najstarijem hrvatskom naselju koje su još u 4. stoljeću prije Krista osnovali Grci. Danas je to mirno ribarsko mjesto s kamenim kućama uz dugi, zaštićeni zaljev, iza kojeg se prostire Starogradsko polje – jedno od najbolje očuvanih kulturnih krajolika na Mediteranu, koje se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.
Na otoku je otkrila brojne male obiteljske farme i konobe u kojima se poslužuje autentična domaća hrana. Upravo zahvaljujući takvim mjestima, kaže, Hvar uspijeva sačuvati svoju tradiciju i autentičnost. Daleko od gužvi i gradske vreve, otok nudi netaknutu prirodu i nezaboravna iskustva. Upravo zato Hvar se za britansku novinarku izdvojio kao najposebniji od svih hrvatskih otoka koje je posjetila.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas