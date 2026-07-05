Strana novinarka o Jadranu: "Posjetila sam 29 hrvatskih otoka i ovaj mi je daleko najdraži!"

Svoje je putovanje započela u Starom Gradu, najstarijem hrvatskom naselju koje su još u 4. stoljeću prije Krista osnovali Grci. Danas je to mirno ribarsko mjesto s kamenim kućama uz dugi, zaštićeni zaljev, iza kojeg se prostire Starogradsko polje – jedno od najbolje očuvanih kulturnih krajolika na Mediteranu, koje se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.