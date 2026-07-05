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mir i prekrasna priroda

Strana novinarka o Jadranu: "Posjetila sam 29 hrvatskih otoka i ovaj mi je daleko najdraži!"

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05. srp. 2026. 09:07
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29.06.2026., Hvar - Poslijepodnevne panorame sa tvrdjave Spanjola na grad Hvar i Paklene Otoke. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Od svih hrvatskih otoka koje je posjetila, najviše ju je oduševio upravo ovaj jadranski biser.

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"Iako su neki njegovi dijelovi poznati po živahnim zabavama, na obali se krije i mirnija strana, namijenjena onima koji traže spokoj, prekrasnu prirodu i autentične domaće okuse", kaže britanska putnica Jane Foster.

Hrvatska obala skriva više od tisuću otoka bogatih netaknutom prirodom, prekrasnim plažama i ugodnom atmosferom. Mnogi su iznimno privlačni pa je ponekad pravi izazov odlučiti koji posjetiti, prenosi Metropolitan.si.

Jane Foster, britanska novinarka i putnica, obišla je 29 od 47 naseljenih hrvatskih otoka. No jedan joj je posebno prirastao srcu. Riječ je o otoku koji većina poznaje kao živahnu destinaciju za zabavu, ali koji skriva i brojne druge čari.

29.06.2026., Hvar - Poslijepodnevne panorame sa tvrdjave Spanjola na grad Hvar i Paklene Otoke. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Od svih otoka najviše ju je oduševio Hvar

"Hvar svi poznaju kao glamuroznu destinaciju s luksuznim jahtama, modernim koktel-barovima i elegantnim ribljim restoranima u srcu povijesnog grada", kaže Jane. No, kako ističe, postoji i manje poznata, autentičnija strana Hvara – ona koja nudi bogatu tradiciju, prekrasne vinograde i pravi mediteranski ugođaj.

Svoje je putovanje započela u Starom Gradu, najstarijem hrvatskom naselju koje su još u 4. stoljeću prije Krista osnovali Grci. Danas je to mirno ribarsko mjesto s kamenim kućama uz dugi, zaštićeni zaljev, iza kojeg se prostire Starogradsko polje – jedno od najbolje očuvanih kulturnih krajolika na Mediteranu, koje se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.

Na otoku je otkrila brojne male obiteljske farme i konobe u kojima se poslužuje autentična domaća hrana. Upravo zahvaljujući takvim mjestima, kaže, Hvar uspijeva sačuvati svoju tradiciju i autentičnost. Daleko od gužvi i gradske vreve, otok nudi netaknutu prirodu i nezaboravna iskustva. Upravo zato Hvar se za britansku novinarku izdvojio kao najposebniji od svih hrvatskih otoka koje je posjetila.

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hvar jadran turisti turizam

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