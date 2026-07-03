Misterij Antarktike
Znanstvenici zbunjeni jedinim vulkanom koji izbacuje čisto zlato
Vulkan Erebus na Antarktici jedini je poznati vulkan na svijetu koji iz svoje unutrašnjosti izbacuje čisto zlato, a vjetrovi njegove mikroskopske čestice mogu odnijeti i do 1000 kilometara od mjesta erupcije.
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Smješten na otoku Ross u Rossovu moru, oko 1350 kilometara od geografskog Južnog pola, Erebus se uzdiže do 3792 metra nadmorske visine.
Riječ je o najjužnijem aktivnom vulkanu na svijetu, čiji krater već desetljećima ispunjava trajno jezero lave.
Iako je skoro cijele godine, gotovo do samog vrha, prekriven snijegom i ledom, po svom ponašanju ne razlikuje se bitno od brojnih drugih vulkana. Povremeno izbacuje lavu, vulkanski pepeo i oblake užarenih plinova.
No, istraživači su utvrdili da se u toj mješavini nalaze i sitne čestice čistog zlata. Ipak, ta činjenica ne znači da bi odlazak na Antarktiku mogao donijeti lako bogatstvo.
Naime, Erebus svakoga dana izbaci oko 80 grama zlatne prašine u obliku mikroskopskih kristala, koje vjetrovi mogu odnijeti i do 1000 kilometara, a moguće i dalje, piše portal Science Alert, a prenosi N1 Slovenija.
Jedini vulkan koji izbacuje "čisto zlato"
Prisutnost zlata u vulkanskim emisijama nije neuobičajena. Štoviše, Erebus nije vulkan koji izbacuje najveće količine zlata. Primjerice, Etna dnevno može izbaciti i do 2,5 kilograma.
Ipak, postoji jedna ključna razlika. Dok je kod drugih vulkana zlato vezano u kemijskim spojevima ili se oslobađa u plinovitom obliku, Erebus u atmosferu izbacuje "čisto zlato".
Planina Erebus jedini je vulkan za koji postoje izravni dokazi da se zlato iz njegove unutrašnjosti kondenzira u pojedinačne kristale elementarnog zlata, koje potom vulkan izbacuje u atmosferu.
Pitanje koje zbunjuje znanstvenike: kako se zlato ekstrahira?
Znanstvenike i dalje zanima kako zlato uspijeva izaći iz magme te zbog čega se odvaja od kemijskih spojeva i oblikuje u kristale veličine između 20 i 60 mikrometara.
Prema jednom modelu koji su predložili istraživači, zlato u magmi stvara hlapljive spojeve s klorom. Ti spojevi zajedno s vulkanskim plinovima izlaze u atmosferu, gdje se hlade. Tijekom hlađenja iz njih kristalizira zlato koje se potom taloži na antarktičkom ledu.
No, taj model ima jedan nedostatak. Vulkanski plin sadrži vrlo male količine zlata pa je u takvim uvjetima spontano nastajanje tako pravilno oblikovanih kristala u zraku vrlo malo vjerojatno.
Drugo moguće objašnjenje jest da kristali zlata postupno nastaju u kori koja se formira na površini jezera lave, nakon čega ih uzlazni vulkanski plinovi podižu visoko u atmosferu.
Iako je od otkrića da vulkan okružen permafrostom izbacuje kristale zlata prošlo više od 30 godina, način na koji Erebus stvara i izbacuje te sitne kristale i dalje ostaje nerazjašnjen.
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