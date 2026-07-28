Ovo je junak koji je uhvatio vandala iz Međugorju: "Bio je jak, srećom ja sam zaštitar"

Sve raspoložive snage MUP-a u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Zapadnohercegovačkoj dignute su na noge, a nakon što su u javnost isplivale snimke počinitelja, i građani su se priključili akciji. Junak dana je 27-godišnji Ivan Vučić iz Cerna pored Ljubuškog koji je svladao počinitelja do dolaska policije.