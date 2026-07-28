oskvrnuće Gospe
Ovo je junak koji je uhvatio vandala iz Međugorju: "Bio je jak, srećom ja sam zaštitar"
Cijela Hercegovina je od ranih jutarnjih sati na nogama zbog vandalskog čina, oskvrnuća Gospina kipa i paljenja oltara u Međugorju.
Oglas
Sve raspoložive snage MUP-a u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Zapadnohercegovačkoj dignute su na noge, a nakon što su u javnost isplivale snimke počinitelja, i građani su se priključili akciji. Junak dana je 27-godišnji Ivan Vučić iz Cerna pored Ljubuškog koji je svladao počinitelja do dolaska policije.
"Vidjeli smo da se netko poljem kreće, Ivan je odmah krenuo dolje i upitao nepoznatog čovjeka: "Jeste li vi Poljak?"
A on je odmah počeo vikati: "No, no, Holandija!"
Međutim, Ivan mu nije povjerovao, nego ga je oborio na pod dok se akciji nisu pridružili ostali i došla policija – za Slobodnu Dalmaciju je otkrio Viktor Vučić, koji je snimao cijelu akciju.
"Vi ste mi u posljednjih sat vremena vjerojatno stoti poziv! Jednostavno, ne znam kome se više javljam", kaže kroz smijeh.
"Vidio sam ga preko dalekozora u polju, odmah sam se spustio automobilom dolje. Počeo je bježati, skočio sam na njega i primijenio silu. Nije baš bio slab, ali znam i ja neke metode kako svladati osobu. Radim kao zaštitar."
Ubrzo su stigli djelatnici MUP-a iz Ljubuškog, tako da smo akciju priveli kraju - kazao nam je junak dana u Hercegovini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas