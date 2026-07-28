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oskvrnuće Gospe

Ovo je junak koji je uhvatio vandala iz Međugorju: "Bio je jak, srećom ja sam zaštitar"

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N1 Info
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28. srp. 2026. 15:55
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međugorje vandal zaštitar
Screenshot (Facebook)

Cijela Hercegovina je od ranih jutarnjih sati na nogama zbog vandalskog čina, oskvrnuća Gospina kipa i paljenja oltara u Međugorju.

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Sve raspoložive snage MUP-a u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Zapadnohercegovačkoj dignute su na noge, a nakon što su u javnost isplivale snimke počinitelja, i građani su se priključili akciji. Junak dana je 27-godišnji Ivan Vučić iz Cerna pored Ljubuškog koji je svladao počinitelja do dolaska policije.

"Vidjeli smo da se netko poljem kreće, Ivan je odmah krenuo dolje i upitao nepoznatog čovjeka: "Jeste li vi Poljak?"

A on je odmah počeo vikati: "No, no, Holandija!"

Međutim, Ivan mu nije povjerovao, nego ga je oborio na pod dok se akciji nisu pridružili ostali i došla policija – za Slobodnu Dalmaciju je otkrio Viktor Vučić, koji je snimao cijelu akciju.

"Vi ste mi u posljednjih sat vremena vjerojatno stoti poziv! Jednostavno, ne znam kome se više javljam", kaže kroz smijeh.

"Vidio sam ga preko dalekozora u polju, odmah sam se spustio automobilom dolje. Počeo je bježati, skočio sam na njega i primijenio silu. Nije baš bio slab, ali znam i ja neke metode kako svladati osobu. Radim kao zaštitar."

Ubrzo su stigli djelatnici MUP-a iz Ljubuškog, tako da smo akciju priveli kraju - kazao nam je junak dana u Hercegovini.

Teme
građansko uhićenje hercegovina ivan vučić policijska akcija zaštitar

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