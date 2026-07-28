Oman ima plan za prolaz Hormuzom: Naplata dobrovoljne naknade, Iran gubi isključivu kontrolu

Iran je isticao da želi upravljati Hormuškim tjesnacem uz Oman, koji kontrolira suprotnu obalu, te naplaćivati ​​​​naknade za tranzit brodovima koji ga koriste. Washington želi vratiti status quo prije rata, kada su brodovi mogli slobodno prolaziti bez ikakvih pristojbi i tvrdi da bi naplaćivanje obveznih naknada bilo nezakonito.