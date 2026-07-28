Veliki sastanak u Lici zbog opasnog otpada: Tvornica za preradu litija bez uporabne dozvole

“Radi se o otpadu s opasnim svojstvima. Zato smo proveli prvi postupak koji znači moguće zbrinjavanje van RH. Što se tiče otpada u vrećama kojih ima oko 200 i koje su vani, on je kategoriziran kao neopasan. Od saznanja koje smo dobili od inspektorata jedan dio tog otpada je unutar silosa. Taj otpad je kompleksan. Tu još nemamo analiza”, istaknuo je Balen dodajući da će dati sve od sebe da se sve procedure što prije pokrenu u rujnu.