u Švicarskoj
Njemački wingsuit pilot poginuo u nesreći brzo nakon polijetanja
Nijemac koji je poletio u wingsuit odijelu poginuo je u nesreći u švicarskim Alpama, srušivši se ubrzo nakon polijetanja, rekao je glasnogovornik policije za dpa.
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Četrdesetsedmogodišnji muškarac iz Brandenburga skočio je s još jednim Nijemcem u petak oko 17 sati po lokalnom vremenu u blizini švicarskog planinskog sela Vättis na nadmorskoj visini oko 2080 metara.
Bio je prvi koji je poletio, priopćila je policija u kantonu St. Gallen i dodala da je tijelo pronašla zračna spasilačka služba.
Državno odvjetništvo istražuje uzrok nesreće.
Wingsuit odijela nalikuju šišmišima, a tkanina između trupa, ruku i nogu dizajnirana je da djeluje kao krila.
Letenje u njima smatra se opasnim ekstremnim sportom. U četvrtak je u Švicarskoj na sličan način poginuo 29-godišnji letač.
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