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u Švicarskoj

Njemački wingsuit pilot poginuo u nesreći brzo nakon polijetanja

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Hina
|
07. lip. 2026. 14:35
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Wingsuit
Ilustracija / Pixabay

Nijemac koji je poletio u wingsuit odijelu poginuo je u nesreći u švicarskim Alpama, srušivši se ubrzo nakon polijetanja, rekao je glasnogovornik policije za dpa.

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Četrdesetsedmogodišnji muškarac iz Brandenburga skočio je s još jednim Nijemcem u petak oko 17 sati po lokalnom vremenu u blizini švicarskog planinskog sela Vättis na nadmorskoj visini oko 2080 metara.

Bio je prvi koji je poletio, priopćila je policija u kantonu St. Gallen i dodala da je tijelo pronašla zračna spasilačka služba.

Državno odvjetništvo istražuje uzrok nesreće.

Wingsuit odijela nalikuju šišmišima, a tkanina između trupa, ruku i nogu dizajnirana je da djeluje kao krila.

Letenje u njima smatra se opasnim ekstremnim sportom. U četvrtak je u Švicarskoj na sličan način poginuo 29-godišnji letač.

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vattis wingsuit švicarske alpe

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