Provjerili smo cijene najma jahti na Jadranu. "Nije tako puno dok se ne uračunaju dodatni troškovi"

Uz najam jahte obično se plaća i tzv. čarter paket koji uključuje završno čišćenje plovila i inspekciju ronilaca po završetku plovidbe, plin za kuhanje i osnovnu opremu za kuhinju, kupaonicu i zahod te raznu dodatnu opremu po želji, od SUP daski, opreme za ronjenje, platforme za sunčanje i sličnog. Povrh svega, treba uračunati i trošak goriva te priveza u marinama i lukama.