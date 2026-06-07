Povratna naknada se više neće odnositi samo na boce i limenke: Prijeti i novo poskupljenje

Hrvatski sustav povratne naknade, uz postojeće PET boce, staklo i limenke, uskoro ulazi u novu, znatno proširenu fazu. Od 1. siječnja 2027. godine, u sustav će biti uključena i višeslojna kartonska ambalaža, poznatija kao tetrapak, koja se najčešće koristi za mlijeko i sokove. Promjena se ne zaustavlja na tome; povratna naknada obuhvatit će i sve bočice pića zapremnine manje od dva decilitra, koje su dosad bile izuzete. Za potrošače to konkretno znači da će svaki takav proizvod na polici poskupjeti za iznos povratne naknade od 10 centi, piše Poslovni dnevnik.