Noć masovnog udara: Moskva i Krim na meti, Rusi srušili 660 dronova

"Masovni" napad dronovima pogodio je i Tulsku regiju, oko 180 km južno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera Dmitrija Milajeva. "Privatna kuća je oštećena u zaseoku u okrugu Ščekino, a ozlijeđena je jedna žena", izvijestio je Milajev na Telegramu.