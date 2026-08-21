ODBACILI PRIJEDLOG
Nova anketa: Švicarci protiv veće neutralnosti
Švicarski birači će na referendumu vjerojatno odbaciti restriktivniji oblik neutralnosti, koji bi spriječio zemlju da surađuje s NATO-om ili uvodi ekonomske sankcije, pokazala je nova anketa objavljena u petak.
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Oko 54 posto birača usprotivilo se uvođenju veće neutralnosti u ustav, a 42 posto bilo je za, prema anketi koju je provela tvrtka GFS Bern za švicarsku televizijsku kuću SRG.
To je uslijedilo nakon zasebnog istraživanja ranije ovog tjedna koje je također pokazalo da prijedlog, koji je podržala desničarska Švicarska narodna stranka (SVP), vjerojatno neće osvojiti većinu na referendumu 27. rujna.
Švicarska vlada protivi se prijedlogu, a ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis rekao je da bi to moglo izolirati Švicarsku, učiniti zemlju manje sigurnom i stvoriti probleme sa susjednim zemljama.
Neutralnost je značajka koja definira Švicarsku, ali nije morala biti tako striktno definirana da vlada i parlament ne mogu odlučiti kako će je provoditi, rekao je Cassis novinarima u srijedu.
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