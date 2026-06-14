Švicarci izlaze na specifičan referendum: Plan je ograničiti broj stanovnika na deset milijuna

AFP / SEBASTIEN BOZON

Švicarski birači u nedjelju odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji, na referendumu koji se uspoređuje s britanskim brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za gospodarstvo i za odnose s Europskom unijom.

Podijeli

Oglas

Desna i populistička Švicarska narodna stranka (SVP) zabrinuta zbog imigracije, pritiska na javne službe i stambeno pitanje, predložila je da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti deset milijuna do 2050. godine. Službene projekcije pokazuju da je zemlja na putu da tu brojku dosegne deset godina ranije.

Ovaj dosad nezabilježeni plan da se zakonom diktira broj stanovništva odvija se paralelno sa sve većim naporima političke desnice u Europi da postavi stroža ograničenja imigraciji, što je potaknuto nezadovoljstvom troškovima života, slabim gospodarskim rastom i kriminalom.

Rezultati glasanja očekuju se već u rano popodne.

Ako prijedlog bude usvojen, limitiranje broja stanovnika pokrenuo bi proces koji bi mogao prisiliti Švicarsku da raskine svoj sporazum o slobodnom kretanju radne snage s EU-om, čije države članice osiguravaju velik dio radne snage u ovoj alpskoj zemlji.

U neobično jedinstvenom stavu inicijativi se snažno protive poslodavci i sindikati.

Ankete pokazuju da je javno mnijenje prilično podijeljeno.Posljednje istraživanje ovog mjeseca pokazalo je da se raspoloženje javnosti okreće protiv prijedloga. Ranija anketa sugerirala je da bi mogao proći.

Pristup jedinstvenom tržištu

Prema svom sustavu izravne demokracije, švicarsko biračko tijelo glasa četiri puta godišnje na nacionalnim referendumima, za čiji je prolaz potrebna podrška i većine glasača i većine kantona.

Vlada i parlament pozvali su birače da odbace incijativu stranke SVP, ocjenjujući je nerazumnom u delikatnom trenutku za švicarsko gospodarstvo.

Švicarska je s Bruxellesom prije samo tri mjeseca potpisala sporazum o dubljoj gospodarskoj integraciji s EU-om.

Taj sporazum, kao i drugi ugovori koji reguliraju bilateralne trgovinske odnose, mogli bi biti dovedeni u pitanje ako se uvede ograničenje broja stanovnika, budući da je slobodno kretanje temeljni stup jedinstvenog tržišta EU-a.

Švicarski birači često su odbacivali mjere koje su smatrane štetnima za dugoročne interese gospodarstva, no ta je tendencija postala manje predvidljiva.

U 2014. godini birači su suprotno očekivanjima tijesno izglasali prijedlog koji je podržao SVP o ograničavanju imigracije iz EU-a. Ipak, njegov je učinak kasnije ublažen u zakonodavnom procesu.

Međutim, ček i neki čelnici SVP-a kažu da prijedlogu nije cilj zaustaviti slobodno kretanje ljudi, već poslužiti kao poziv na buđenje.

"Ne želim da sloboda kretanja završi", rekao je Heinz Taennler, političar SVP-a i financijski direktor kantona Zug. "Još milijun ljudi može ući u Švicarsku, ali vlada mora poduzeti mjere."