Svega dan nakon što je 16 ljudi ozlijeđeno u pucnjavi u školi u u jugoistočnoj turskoj pokrajini Sanliurfa, je prijavljen još jedan incident.
Oglas
Prema lokalnim medijima, napad se dogodio oko 14 sati po lokalnom vremenu u osnovnoj školi Ayser Calık u Kahramanmaraşu, na jugu zemlje.
Guverner Kahramanmaraşa Mukerrem Ünlüer rekao je da su četiri osobe poginule, među kojima su profesor i napadač. Ozlijeđeno je najmanje 20 osoba.
Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan saldırının gerçekleştiği anlar. Olayda can kaybı ve yaralıların bulunduğu bilgisi var.#SonDakika #Kahramanmaraş #Saldırı pic.twitter.com/qZwsklCWCp— BlinkFeed (@BlinkFeeds) April 15, 2026
Prema lokalnoj televiziji NTV, napadač je bio učenik osmog razreda iste škole. Ünlüer je dodao da je napadač koristio oružje svog oca, koje je sakrio u ruksaku prije napada, prenosi ABC News.
Nakon prvih izvješća o incidentu, hitne medicinske ekipe i vozila hitne pomoći odmah su upućeni na mjesto događaja, izvijestili su lokalni mediji. Policija je ogradila područje, a identitet napadača još nije objavljen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas