Oglas

POKRAJINA SANLIURFA

VIDEO / Nova pucnjava u školi u Turskoj: Najmanje četiri osobe su ubijene, a 20 ih je ranjeno

author
N1 Info
|
15. tra. 2026. 14:23
Turska, pucnjava
AFP / HANDOUT

Svega dan nakon što je 16 ljudi ozlijeđeno u pucnjavi u školi u u jugoistočnoj turskoj pokrajini Sanliurfa, je prijavljen još jedan incident.

Oglas

Prema lokalnim medijima, napad se dogodio oko 14 sati po lokalnom vremenu u osnovnoj školi Ayser Calık u Kahramanmaraşu, na jugu zemlje.

Guverner Kahramanmaraşa Mukerrem Ünlüer rekao je da su četiri osobe poginule, među kojima su profesor i napadač. Ozlijeđeno je najmanje 20 osoba.

Prema lokalnoj televiziji NTV, napadač je bio učenik osmog razreda iste škole. Ünlüer je dodao da je napadač koristio oružje svog oca, koje je sakrio u ruksaku prije napada, prenosi ABC News.

Nakon prvih izvješća o incidentu, hitne medicinske ekipe i vozila hitne pomoći odmah su upućeni na mjesto događaja, izvijestili su lokalni mediji. Policija je ogradila područje, a identitet napadača još nije objavljen.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
pucnjava sanliurf turska škola

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ