Novi diplomatski šok za europske političke čelnike: Potekle su i suze

Iz Munchena je stigao novi diplomatski šok za europske političke čelnike. SAD ih planira isključiti iz pregovora s Rusijom o miru u Ukrajini.

Novi dan, novi diplomatski šok za europske političke čelnike. Nakon kritika koje im je prekjučer na munchenskoj sigurnosnoj konferenciji uputio američki potpredsjednik J. D. Vance, u nedjelju je s iste pozornice stiglo – novo poniženje. SAD iz pregovora s Rusijom o miru u Ukrajini, želi potpuno isključiti europske zemlje. Pa su zbog toga potekle – i suze, piše Dnevnik.hr.

Ukrajina i njezini europski partneri nadali su se da će nakon kanonade nepovoljnih izjava čelnih ljudi SAD-a u Münchenu

konačno doći Trumpov posebni izaslanik za Ukrajinu i Rusiju Keith Kellogg, i donijeti nadu da se potpora SAD-a Ukrajini nije sasvim raspala. Umjesto toga – nova šok-terapija.

“Dakle, vi mislite da Europljani, koji su omogućili mnogo više potpore Ukrajini nego Amerikanci u ovom procesu, ne bi trebali biti prisutni za pregovaračkim stolom. Mislite da bi trebala biti dva sudionika”, upitala ga je voditeljica penala.

“Ja sam predstavnik škole realizma. Mislim da se to neće dogoditi. Ovo bi moglo biti malo teško za slušati, ali govorim vam nešto što je poprilično iskreno. Dio problema koji smo vidjeli kod sporazuma Minsk 2 jest to da su za stolom bili mnogi koji zapravo nisu imali sposobnost provesti neku vrstu mirovnog procesa, i on je bijedno propao. Dakle, mi nećemo ići tim putem”, rekao je Kellogg.

Nakon još jedne pljuske saveznicima, u pozadini su ostale naznake američkog izaslanika da bi SAD mogao zahtijevati od Vladimira Putina nedefinirane teritorijalne ustupke u okupiranoj Ukrajini. Kao i da će SAD nastojati slomiti razvoj suradnje Rusije s Iranom i Sjevernom Korejom. Potresenost u Münchenu je tolika da su neki i zaplakali.

“Ova konferencija počela je kao transatlantska konferencija. Poslije govora potpredsjednika SAD-a, Vancea, u petak, moramo se bojati da naše osnovne zajedničke vrijednosti više nisu toliko zajedničke. Jako sam zahvalan svim europskim političarima koji su istupili i potvrdili da nastavljaju braniti vrijednosti i principe koje brane. Nitko to nije učinio bolje od predsjednika Zelenskog. Dopustite da zaključim, ovo postaje teško”, rekao je predsjedatelj konferencije Christopher Heusgen kroz suze.

Među državnicima koji su odbacili ideju pregovora u kojem nema Ukrajine i nikoga iz Europske unije bio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Nazvao ju je nerealnom i zaključio da je s novim istupima SAD-a došla u pitanje budućnost transatlantskog dijaloga.

“Mislim da su poruke Zelenskog i svih ostalih ukrajinskih vođa bile jasne – neće prihvatiti ništa što se događa bez njih. Koliko vidim i raspoloženje među europskim saveznicima je slično”, rekao je Plenković.

Atmosferu šoka i kaosa pokušao je relaksirati predsjednik Finske Alexander Stubb.

“Mi Finci u ovakvim situacijama razmišljamo na sljedeći način: hladnokrvno, mirno i kolektivno. Prvo si napravimo lijepu kupku… Je li tako? A zatim odemo u saunu, pa sjedimo tamo i razmišljamo: što ćemo napraviti? Trebamo napraviti sljedeće: slušati što Amerikanci govore. A to je u prvom redu: preuzmite više odgovornosti. Mislim da je to jasna poruka. Trebamo uvjeriti Amerikance da donosimo dodanu vrijednost i tako se vratiti za pregovarački stol”, rekao je Stubb.

Francuska je sazvala hitan neformalni sastanak u ponedjeljak u Parizu. Emmanuelu Macronu za stolom će se pridružiti lideri Njemačke, Velike Britanije, Italije, Poljske i Danske.

