Novi saveznik NATO-ovoj inicijativi: UK kupuje američko oružje za Ukrajinu

Ujedinjeno Kraljevstvo pristalo je kupiti američko oružje za Ukrajinu, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane za POLITICO, čime je postalo najnoviji saveznik koji se pridružio NATO-ovoj ključnoj inicijativi za opskrbu Kijeva prijeko potrebnim naoružanjem.
„Drago mi je potvrditi da se U.K. obvezuje na 150 milijuna funti za PURL“, rekao je u utorak britanski ministar obrane John Healey. „Zajedno moramo Ukrajini osigurati ključnu protuzračnu obranu koja joj je potrebna kao odgovor na Putinov brutalni napad", piše Politico.
Popis prioritetnih potreba Ukrajine (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL) uspostavljen je prošlog ljeta kako bi se omogućila kontinuirana isporuka američkog oružja Ukrajini. Pod predsjednikom Donaldom Trumpom nova vojna pomoć iz Washingtona je presušila, no Bijela kuća spremna je prodavati oružje koje bi platili drugi saveznici.
Pojačani pritisak unutar NATO-a
Prošle godine program je prikupio oko 5 milijardi dolara za Ukrajinu. Ranije ovog mjeseca glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da je „apsolutno uvjeren“ kako Savez ove godine može prikupiti dodatnih 15 milijardi dolara. Ministri obrane NATO-a raspravljat će o pomoći Ukrajini na sastanku u Bruxellesu u četvrtak.
Objava dolazi u trenutku kada se ukrajinska vojska suočava s rastućim brojem nedovoljno obučenih i iscrpljenih vojnika koji napuštaju postrojbe, poteškoćama u novačenju novih pripadnika te uhićenjima cijenjenih i popularnih borbenih zapovjednika, gotovo četiri godine nakon početka ruske sveobuhvatne invazije.
Istodobno, to odražava pojačani pritisak unutar NATO-a na saveznike da se pridruže toj shemi, uz sve glasnije pritužbe da su neke zemlje — poput Norveške, Nizozemske i Njemačke — nesrazmjerno preuzele veći dio financijskih obveza.
Tri četvrtine od 32 članice Saveza obvezalo se pridružiti inicijativi
„PURL omogućuje Ukrajini da ima koristi od američkih inovacija i tehnologije bez premca“, rekao je u utorak američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker novinarima. „Sada želim… potaknuti sve saveznike da istupe i obećaju svoju potporu.“
Prema riječima dvojice NATO-ovih diplomata, koji su zbog osjetljivosti teme željeli ostati anonimni, dosad se tri četvrtine od 32 članice Saveza obvezalo pridružiti toj inicijativi. Australija i Novi Zeland također su se priključili, a očekuje se da će i Japan najaviti doprinos u obliku neubojite pomoći, rekao je jedan od diplomata i osoba upoznata s tim pitanjem.
Kako bi se osigurala dugoročna održivost programa — koji se dosad uvelike oslanjao na osobne apelacije Marka Ruttea državama da doprinesu — dužnosnici NATO-a razmatrali su nekoliko mogućnosti za njegovo restrukturiranje, no zasad nije donesena nikakva odluka, rekli su dvojica diplomata.
