Novi saveznik NATO-ovoj inicijativi: UK kupuje američko oružje za Ukrajinu

Prema riječima dvojice NATO-ovih diplomata, koji su zbog osjetljivosti teme željeli ostati anonimni, dosad se tri četvrtine od 32 članice Saveza obvezalo pridružiti toj inicijativi. Australija i Novi Zeland također su se priključili, a očekuje se da će i Japan najaviti doprinos u obliku neubojite pomoći, rekao je jedan od diplomata i osoba upoznata s tim pitanjem.