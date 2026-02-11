Oglas

PROIZVODNJA ORUŽJA

Ministri obrane EU-a i Ukrajine razmatraju daljnju pomoć Kijevu

author
Hina
|
11. velj. 2026. 10:13
REUTERS
REUTERS/Gleb Garanich

Ministri obrane Europske unije u srijedu navečer će razgovarati o daljnjoj vojnoj pomoći Ukrajini, nedugo prije četvrte obljetnice početka ruske invazije.

Oglas

EU trenutačno radi na uvjetima zajma Ukrajini za 2026. i 20027., vrijednog 60 milijardi eura, koji bi trebao biti finaliziran do godišnjice ruske invazije 24. veljače.

Unija je uz to već osigurala 70 milijardi eura vrijednu pomoć u sredstvima i opremi za ukrajinsku vojsku, piše dpa.

Europskim ministrima u Bruxellesu će se pridružiti i ukrajinski ministar Mihailo Fedorov, po prvi put otkako je stupio na dužnost u siječnju.

Ministri će razgovarati o jačanju suradnje između saveza i Ukrajine u proizvodnji naoružanja, što uključuje bespilotne letjelice, radare, opremu za elektroničko ratovanje i svemirsku tehnologiju.

Raspravljat će se i o modernizaciji centara za obuku, kao i o načinima na koji će EU nadzirati poštivanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine kad do njega dođe, dodaje dpa.

Pročitajte još

Teme
EU Mihailo Fedorov rat u Ukrajini ukrajina vojna pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ