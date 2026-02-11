Oglas

Veliki dio regije isto

Objavljena karta Europe koja prikazuje promjene u broju stanovnika. Hrvatska u crvenom

author
Nova.rs
11. velj. 2026. 14:03
Pad broja stanovnika
Our World in Data

Karta objavljena na portalu Our World in Data pokazuje koje su europske zemlje zabilježile porast, a koje pad broja stanovnika u razdoblju od srpnja 2022. do srpnja 2023. godine.

Regionalna podjela je izrazita: većina zemalja s negativnim demografskim trendom nalazi se u istočnoj i južnoj Europi, dok su zemlje zapadne i sjeverne Europe zabilježile rast stanovništva. Hrvatska je u „crvenom“ zajedno s velikim dijelom regije, dok su zanimljivi izuzeci među bivšim jugoslavenskim državama Slovenija i Crna Gora, koje bilježe rast broja stanovnika.

"Fokusirali smo se na razdoblje 2022.–2023., jer su to najnovije godine obuhvaćene najnovijim izdanjem UN-ovih Svjetskih demografskih projekcija, objavljenim 2024. godine. Privremeni šokovi mogu utjecati na promjene broja stanovnika iz godine u godinu, no ovaj regionalni obrazac nije specifičan samo za ovu godinu: vidljiv je i u ranijim godinama, a potvrđuje se i kada se promatraju dulja vremenska razdoblja“, navodi se na portalu Our world in data.

Pad broja stanovnika
Our World in Data

Kao ključni pokretač ovog trenda prepoznate su migracije.

Većina zemalja zapadne i sjeverne Europe imala je pozitivnu neto migraciju (odnosno, više se ljudi doselilo nego što ih je odselilo). Nasuprot tome, mnoge zemlje istočne i južne Europe bilježe veći broj odlazaka nego dolazaka.

Inače, stope fertiliteta opadaju diljem Europe i sve su zemlje sada ispod razine jednostavne reprodukcije stanovništva. To znači da bi se u većem dijelu Europe, s obzirom na to da je broj umrlih veći od broja rođenih, broj stanovnika smanjivao i bez utjecaja migracija. U zapadnoj i sjevernoj Europi taj je pad nadoknađen pozitivnom neto migracijom.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
