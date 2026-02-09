Rusi bijesni na SAD: "Prekršili su dogovor oko Ukrajine"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je administraciju Donalda Trumpa da odbija provesti navodne rusko-američke dogovore o Ukrajini te da vodi politiku „ekonomske dominacije“, u komentarima za rusku televiziju TV BRICS objavljenima 9. veljače.
Te izjave označavaju oštriji zaokret u retorici Moskve prema Washingtonu, pri čemu Lavrov tvrdi da su se Sjedinjene Države povukle iz onoga što je opisao kao „ankaraške sporazume“ navodno postignute 2025. godine, a koji su predviđali da Ukrajina bez borbe preda cijelu regiju Donbas Rusiji.
„Govore nam da ukrajinsko pitanje treba riješiti. U Anchorageu smo prihvatili prijedlog SAD-a“, rekao je Lavrov. „Oni su dali ponudu, mi smo je prihvatili i problem je trebao biti riješen. Čini se da su oni to predložili i mi smo bili spremni — a sada više nisu.“
Bijela kuća nije potvrdila postojanje takvih sporazuma, a ranije je odbila priznati ih u komentarima za Kyiv Independent.
Lavrov je rekao da, unatoč izjavama o kretanju prema „punoj, širokoj suradnji“, Washington u praksi nastavlja, kako je rekao, antirusku politiku. Kao dokaz naveo je nove sankcije i zapadne akcije protiv ruske „sive flote“ tankera za prijevoz nafte.
„U praksi sve izgleda suprotno: uvode se nove sankcije i vodi se rat protiv (sive flote) tankera na otvorenom moru“, rekao je ministar.
Rusija već dugo zahtijeva da se ukrajinske snage povuku iz Donbasa te je sve više vezala svaki budući mirovni sporazum uz takav potez, nakon više od desetljeća borbi u toj regiji.
Ukrajina je odbacila mogućnost povlačenja, iako su ukrajinski dužnosnici rekli da bi se mogli razmotriti alternativni aranžmani, uključujući demilitariziranu zonu.
SAD je također iznio ideju o slobodnoj ekonomskoj zoni u dijelovima ratom pogođene regije.
Navodno je Washington poručio Kijevu da bi sigurnosna jamstva uslijedila tek nakon mirovnog sporazuma s Rusijom — dogovora za koji se široko očekuje da će uključivati teritorijalna pitanja vezana uz Donbas.
Izvor iz SAD-a upoznat s tim pitanjem rekao je za Kyiv Independent da Washington „ne pokušava prisiliti Ukrajinu na ikakve teritorijalne ustupke“, dodajući da „obje strane moraju pristati na mirovni sporazum, ali sadržaj tog sporazuma ovisi o Rusiji i Ukrajini“.
Teritorijalna pitanja i dalje ostaju glavna prepreka u pregovorima.
Lavrov je također kritizirao Trumpovu administraciju zbog toga što nije ukinula zakone donesene za vrijeme bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, kojima su Rusiji uvedene sankcije nakon početka njezine potpune invazije.
Komentari dolaze u trenutku pojačane diplomatske aktivnosti oko pokušaja okončanja ruskog rata, pri čemu bi trilateralni razgovori između Ukrajine, SAD-a i Rusije mogli biti nastavljeni već ovoga tjedna.
Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Washington gura prema okončanju rata prije početka ljeta te da bi mogao izvršiti pritisak na strane u skladu s tim vremenskim okvirom.
Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker odbacio je takvu karakterizaciju, rekavši 9. veljače da Sjedinjene Države nisu postavile nikakav rok za završetak rata.
„Taj lipanjski rok spomenuo je predsjednik Zelenski“, rekao je. „Ne mislim da je to nešto što su Sjedinjene Države iznijele. Voljeli bismo da se to dogodi prije nego kasnije.“
Američki ministar financija Scott Bessent rekao je 5. veljače da će Washington odlučiti hoće li uvesti dodatne sankcije Rusiji na temelju napretka u mirovnim pregovorima.
