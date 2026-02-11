Oglas

za 2026. i 2027. godinu

Europski parlament odobrio zajam Ukrajini od 90 milijardi eura

Hina
11. velj. 2026. 16:08
Volodimir Zelenski
Europski parlament podržao je u srijedu tri zakonodavna akta kojima se Ukrajini stavlja na raspolaganje zajam EU-a u iznosu od 90 milijardi eura za 2026. i 2027. godinu.

Od tog zajma, 30 milijardi eura stavit će se na raspolaganje za makrofinancijsku pomoć ili proračunsku potporu u okviru Instrumenta EU-a za Ukrajinu. Za jačanje obrambenih sposobnosti Ukrajine i potporu nabavi vojne opreme dodijelit će se 60 milijardi eura, čime će se osigurati pravodoban pristup ključnim proizvodima obrambene industrije Ukrajine, EU-a i Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA). Ako određeni obrambeni materijal nije odmah dostupan za hitnu isporuku Ukrajini iz tih država, primjenjivat će se skup ciljanih odstupanja od pravila o nabavi iz drugih zemalja, navodi se u priopćenju Parlamenta. 

Financijska pomoć pružat će se u skladu s potrebama Ukrajine za financiranjem, kako je utvrđeno u strategiji koju je pripremila Ukrajina i ocijenila Komisija. Za strategiju će biti potrebno odobrenje Vijeća.

Sva financijska sredstva podlijegat će strogim uvjetima, a Ukrajina će morati ostati predana demokratskom upravljanju, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, uključujući prava manjina. To uključuje stalne napore u borbi protiv korupcije i jačanju demokratskih institucija.

Zajam za potporu financirat će se zajedničkim zaduživanjem EU-a na tržištima kapitala i jamčit će se takozvanom „proračunskom pričuvom” višegodišnjeg financijskog okvira EU-a, dok će se troškovi servisiranja duga pokriti iz godišnjih proračuna EU-a.

Komisija je procijenila da će troškovi servisiranja duga iznositi oko milijardu eura za 2027. i oko tri milijarde eura godišnje od 2028. Ukrajina će biti odgovorna za otplatu glavnice zajma nakon što primi ratne odštete od Rusije. 

Prijedlog zajma za potporu Ukrajini odobren je s 458 glasova za, 140 protiv i 44 suzdržanih, prijedlog izmjene Instrumenta za Ukrajinu usvojen je s 473 glasova za, 140 protiv i 32 suzdržana, dok je prijedlog izmjene VFO-a za razdoblje od 2021. do 2027. prihvaćen s 490 glasova za, 130 protiv i 32 suzdržana. 

Zajam EU-a za potporu Ukrajini dogovoren je na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu 18. prosinca 2025., a Europska komisija predstavila ga je 14. siječnja ove godine. Budući da su Češka, Mađarska i Slovačka odustale od potpore za zajam, sporazum je postignut u okviru postupka pojačane suradnje, mehanizma kojim se državama članicama EU-a koje to žele omogućuje da surađuju u određenim područjima bez jednoglasnog odlučivanja. 

Vijeće također treba formalno usvojiti paket kako bi Komisija mogla izvršiti prvu isplatu početkom drugog tromjesečja ove godine. 

Teme
ep europski parlament instrument za ukrajinu pomoć ukrajini rat u ukrajini ukrajina zajam eu-a zajam ukrajini

