Novinar: "Tko je izabrao Budimpeštu kao mjesto sastanka?" Bijela kuća: "Tvoja mama"

Nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio još jedan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ovoga puta u Budimpešti, novinar HuffPosta postavio je Bijeloj kući pitanje: Zašto baš Budimpešta?
U Budimpešti potpisan memorandum o ukrajinskom odricanju nuklearnog arsenala
Upravo je u mađarskoj prijestolnici 1994. potpisan Budimpeštanski memorandum, kojim se Ukrajina odrekla svog nuklearnog arsenala naslijeđenog nakon raspada SSSR-a, u zamjenu za jamstva da će Rusija poštovati njezin teritorijalni integritet.
Ta je obećanja Putin pogazio 2014. aneksijom Krima, a potom i ratom u Donbasu, koji je kulminirao punom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.
Posprdan odgovor Trumpove glasnogovornice
HuffPost je upitao Bijelu kuću tko je odabrao lokaciju sastanka. Odgovor je stigao brzo. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odgovorila je porukom: “Tvoja mama.”
For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.— Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025
Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us
s
Nakon što je novinar S.V. Dáte upitao Leavitt smatra li svoj odgovor smiješnim, uslijedio je novi napad:
“Smiješno mi je što sebe uopće smatraš novinarom. Ti si ljevičarski huškač kojeg nitko ne shvaća ozbiljno – ni tvoje kolege, samo ti to ne govore u lice. Prestani mi slati svoja pristrana i glupa pitanja,” napisala je Leavitt.
"Školsko vrijeđanje"
Kasnije je na službenom profilu Bijele kuće na platformi X objavila i javnu poruku uz snimku poruke:
“S.V. Dáte iz Huffington Posta nije novinar zainteresiran za činjenice. On je ljevičarski aktivist koji godinama napada predsjednika Trumpa i stalno mi bombardira telefon demokratskim tezama. Pogledajte mu profil, izgleda mu kao osobni dnevnik protiv Trumpa. Aktivisti koji se pretvaraju da su novinari čine medijima medvjeđu uslugu.”
HuffPost je u odgovoru poručio da će nastaviti postavljati pitanja Trumpovim glasnogovornicima, osobito ona na koja ne žele odgovoriti." Školsko vrijeđanje nas neće zaustaviti. Slobodni i neovisni mediji moraju postavljati teška pitanja,“ navodi redakcija.
