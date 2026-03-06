Oglas

"POREMEĆENO I OPASNO"

Novinari pitali Trumpa trebaju li Amerikanci strahovati zbog rata u Iranu. Njegov odgovor je šokirao

N1 Info
06. ožu. 2026. 09:36
Donald Trump
Getty Images via AFP / WIN MCNAMEE

Amerikanci ne bi pogriješili ako bi strahovali od odmazdnih napada na teritoriju SAD-a u sklopu rata s Iranom, poručio je američki predsjednik Donald Trump.

Odgovorio je to u razgovoru za Time na pitanje trebaju li građani u Sjedinjenim Državama brinuti zbog mogućih napada na domaćem tlu.

"Mislim da su ljudi toga ionako stalno svjesni. Mi o tome razmišljamo cijelo vrijeme. Planiramo za takve situacije. Ali, da, znate, očekujemo neke stvari. Kao što sam rekao, neki ljudi će poginuti. Kad idete u rat, neki ljudi će poginuti."

Napadi i planovi napada na teritoriju SAD-a od strane stranih protivnika i ekstremističkih skupina bili su česta pojava tijekom "rata protiv terorizma" u prva dva desetljeća 2000-ih.

Suprotno porukama administracije

Logično, Trumpove izjave o Iranu izazvale su zabrinutost među njegovim kritičarima.

"Ovo je poremećeno i opasno", napisala je na platformi X senatorica Elizabeth Warren.

U dosadašnjem tijeku sukoba poginulo je šest američkih državljana nakon što je bespilotna letjelica pogodila američki objekt u Kuvajtu, no napadi zasad nisu zabilježeni na teritoriju Sjedinjenih Država.

Predsjednikove izjave u suprotnosti su s optimističnim porukama njegove administracije o tijeku rata, u kojima se naglašava američka dominacija nad iranskim zračnim prostorom te napad izveden tijekom vikenda u kojem je ubijen vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamenei, prenosi Independent.

"Nemam nikakvih briga"

U međuvremenu je ministar obrane Pete Hegseth pokušao uvjeriti američku javnost da sigurnosna situacija u SAD-u nije ugrožena, unatoč skorom odlasku ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem.

"Nemam nikakvih briga oko toga hoće li domovina biti adekvatno zaštićena", rekao je Hegseth na konferenciji za novinare u američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM) na Floridi.

Uz previranja u Ministarstvu domovinske sigurnosti, FBI je, prema navodima medija, u danima prije izbijanja rata otpustio članove globalne jedinice za protušpijunažu koji su imali dugogodišnje iskustvo u radu s Iranom, navodno kao odmazdu zbog njihove uloge u istrazi o povjerljivim dokumentima Donalda Trumpa.

U istom intervjuu za Time Trump je ponovio da rat s Iranom nema unaprijed određeni rok završetka.

"Nemam nikakva vremenska ograničenja ni za što", rekao je. "Želim da se to završi."

Prema njegovim riječima, završetak sukoba uključivao bi i dolazak novog iranskog čelnika koji bi bio skloniji Sjedinjenim Državama, a Trump smatra da bi Washington trebao imati ulogu u tom procesu.

Birači protiv rata

"Jedna od stvari koje ću tražiti jest mogućnost da s njima surađujemo u izboru novog lidera", rekao je Trump. "Ne prolazim kroz sve ovo da bismo na kraju dobili još jednog Hamneija. Želim biti uključen u odabir. Oni ga mogu izabrati, ali moramo biti sigurni da je to netko razuman prema Sjedinjenim Državama."

Predsjednikova spremnost na rat bez jasno definiranog kraja, koji uključuje i promjenu režima u Iranu, u suprotnosti je s njegovim ranijim predizbornim obećanjima da će izbjegavati strane sukobe. U međuvremenu, podrška javnosti takvoj politici slabi.

Istraživanje koje su za NBC News proveli Hart Research Associates i Public Opinion Strategies pokazalo je da 54 posto američkih birača ne odobrava način na koji Trump vodi politiku prema Iranu, dok ga 41 posto podržava.

Teme
Donald Trump Izrael napad na Iran terorizam

