"POREMEĆENO I OPASNO"
Novinari pitali Trumpa trebaju li Amerikanci strahovati zbog rata u Iranu. Njegov odgovor je šokirao
Amerikanci ne bi pogriješili ako bi strahovali od odmazdnih napada na teritoriju SAD-a u sklopu rata s Iranom, poručio je američki predsjednik Donald Trump.
Odgovorio je to u razgovoru za Time na pitanje trebaju li građani u Sjedinjenim Državama brinuti zbog mogućih napada na domaćem tlu.
"Mislim da su ljudi toga ionako stalno svjesni. Mi o tome razmišljamo cijelo vrijeme. Planiramo za takve situacije. Ali, da, znate, očekujemo neke stvari. Kao što sam rekao, neki ljudi će poginuti. Kad idete u rat, neki ljudi će poginuti."
Napadi i planovi napada na teritoriju SAD-a od strane stranih protivnika i ekstremističkih skupina bili su česta pojava tijekom "rata protiv terorizma" u prva dva desetljeća 2000-ih.
Suprotno porukama administracije
Logično, Trumpove izjave o Iranu izazvale su zabrinutost među njegovim kritičarima.
"Ovo je poremećeno i opasno", napisala je na platformi X senatorica Elizabeth Warren.
U dosadašnjem tijeku sukoba poginulo je šest američkih državljana nakon što je bespilotna letjelica pogodila američki objekt u Kuvajtu, no napadi zasad nisu zabilježeni na teritoriju Sjedinjenih Država.
Predsjednikove izjave u suprotnosti su s optimističnim porukama njegove administracije o tijeku rata, u kojima se naglašava američka dominacija nad iranskim zračnim prostorom te napad izveden tijekom vikenda u kojem je ubijen vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamenei, prenosi Independent.
"Nemam nikakvih briga"
U međuvremenu je ministar obrane Pete Hegseth pokušao uvjeriti američku javnost da sigurnosna situacija u SAD-u nije ugrožena, unatoč skorom odlasku ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem.
"Nemam nikakvih briga oko toga hoće li domovina biti adekvatno zaštićena", rekao je Hegseth na konferenciji za novinare u američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM) na Floridi.
Uz previranja u Ministarstvu domovinske sigurnosti, FBI je, prema navodima medija, u danima prije izbijanja rata otpustio članove globalne jedinice za protušpijunažu koji su imali dugogodišnje iskustvo u radu s Iranom, navodno kao odmazdu zbog njihove uloge u istrazi o povjerljivim dokumentima Donalda Trumpa.
U istom intervjuu za Time Trump je ponovio da rat s Iranom nema unaprijed određeni rok završetka.
"Nemam nikakva vremenska ograničenja ni za što", rekao je. "Želim da se to završi."
Prema njegovim riječima, završetak sukoba uključivao bi i dolazak novog iranskog čelnika koji bi bio skloniji Sjedinjenim Državama, a Trump smatra da bi Washington trebao imati ulogu u tom procesu.
Birači protiv rata
"Jedna od stvari koje ću tražiti jest mogućnost da s njima surađujemo u izboru novog lidera", rekao je Trump. "Ne prolazim kroz sve ovo da bismo na kraju dobili još jednog Hamneija. Želim biti uključen u odabir. Oni ga mogu izabrati, ali moramo biti sigurni da je to netko razuman prema Sjedinjenim Državama."
Predsjednikova spremnost na rat bez jasno definiranog kraja, koji uključuje i promjenu režima u Iranu, u suprotnosti je s njegovim ranijim predizbornim obećanjima da će izbjegavati strane sukobe. U međuvremenu, podrška javnosti takvoj politici slabi.
Istraživanje koje su za NBC News proveli Hart Research Associates i Public Opinion Strategies pokazalo je da 54 posto američkih birača ne odobrava način na koji Trump vodi politiku prema Iranu, dok ga 41 posto podržava.
