Više od 700 poginulih u napadima na Iran, tisuće na pogrebu više od 100 ubijenih djevojčica

Napad se dogodio u subotu nakon što su SAD i Izrael najavili zajedničke udare na Iran. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u ponedjeljak je optužio SAD i Izrael za ubojstvo učenica. "Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih djevojčica ubijenih u američko-izraelskom bombardiranju osnovne škole. Njihova su tijela raskomadana", napisao je Aragči na društvenoj mreži X, uz sliku svježe iskopanih grobova.