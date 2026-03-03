ZABRANA KRETANJA
Više od 700 poginulih u napadima na Iran, tisuće na pogrebu više od 100 ubijenih djevojčica
Više od 700 civila ubijeno je od početka američko-izraelskog rata protiv Irana prošlog vikenda, prema podacima organizacija za ljudska prava, dok su ljudi unutar Irana za Guardian izjavili da strahuju od daljnjeg porasta broja poginulih.
Iransko Društvo Crvenog polumjeseca priopćilo je da je diljem Irana poginulo najmanje 555 osoba. Međutim, u najnovijem izvješću, američka novinska agencija Human Rights Activist navodi da je ubijeno najmanje 742 civila, uključujući 176 djece.
Gotovo potpuni prekid interneta iznimno otežava neovisnu provjeru točnih brojki, a organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi broj mogao rasti, ističe The Guardian.
Raketni napad na školu za djevojčice
Norveška organizacija za ljudska prava Hengaw izrazila je zabrinutost zbog porasta civilnih žrtava, pri čemu je najveći broj poginulih zabilježen u pokrajini Hormozgan na jugu Irana, nakon raketnog napada na osnovnu školu za djevojčice u Minabu tijekom vikenda, u kojem je, prema izvješćima, poginulo više od 150 ljudi, uključujući djecu.
Usred kontinuiranih zajedničkih američko-izraelskih napada na nekoliko gradova u Iranu, stanovnici koji su razgovarali s Guardianom rekli su da su primili val upozorenja i poruka vlasti na svoje mobilne telefone.
🇮🇷— Funeral ceremony for the martyred of Minabi school students pic.twitter.com/9IYuOFNlcE— Sprinter Press (@SprinterPress) March 3, 2026
Zabrana kretanja
Prema navodima Hengawa, ljudi u gradu Sanandaju, glavnom gradu Iranskog Kurdistana na sjeverozapadu zemlje, primili su poruke obavještajne organizacije Iranske revolucionarne garde (IRGC) u kojima se navodi da će se svako javno kretanje ili boravak na ulicama smatrati "izravnom suradnjom s neprijateljem".
U poruci se navodi da je to namijenjeno sprječavanju "terorističkih akcija i uličnih nemira" opisanih kao sljedeći koraci u "neprijateljskom planu".
Neki stanovnici s kojima je razgovarao Guardian rekli su da su i ljudi u drugim gradovima primili slične tekstualne poruke vlasti. IranWire, iranski medij u egzilu, također je izvijestio o sličnim porukama koje upozoravaju primatelje da se suzdrže od "bilo kakvog kretanja".
Pogreb stotina djevojčica
Zapadni mediji javljaju da je Iranska državna televizija danas prikazala snimke tisuća ljudi okupljenih na javnom trgu u Minabu. Muškarci su mahali zastavom Islamske Republike, uglavnom stojeći odvojeno od žena odjevenih u crne čadore.
Iran mourns the students of the Minab Martyrs School who were killed in a massacre carried out by American and Israeli air forces. pic.twitter.com/SJ4hDt6tQV— Sprinter Press (@SprinterPress) March 3, 2026
Napad se dogodio u subotu nakon što su SAD i Izrael najavili zajedničke udare na Iran. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u ponedjeljak je optužio SAD i Izrael za ubojstvo učenica. "Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih djevojčica ubijenih u američko-izraelskom bombardiranju osnovne škole. Njihova su tijela raskomadana", napisao je Aragči na društvenoj mreži X, uz sliku svježe iskopanih grobova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare