Odakle Trumpovom sinu bogatstvo od 150 milijuna dolara s 19 godina?

Isprva ti udjeli nisu vrijedili mnogo jer tokeni nisu mogli biti preprodani ili prenošeni nakon kupnje. Prodaja je bila skromna, no sve se promijenilo nakon Trumpove izborne pobjede. Kripto poduzetnik i milijarder Justin Sun, koji je bio pod istragom američke Komisije za vrijednosne papire (SEC), objavio je ulaganje od 75 milijuna dolara u projekt. U veljači je SEC, gotovo istodobno, obustavio istragu protiv njega. Nakon te objave prodaja je naglo porasla, a do kolovoza je World Liberty prodao tokene u vrijednosti od oko 675 milijuna dolara. Barronov udio, nakon plaćenog poreza, sada vrijedi oko 38 milijuna dolara.