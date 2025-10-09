IZNIMNO PODUZETAN
Odakle Trumpovom sinu bogatstvo od 150 milijuna dolara s 19 godina?
Najmlađi Trumpov sin Barron, uveo je oca u svijet kriptovaluta - i sada, kao student druge godine na Sveučilištu u New Yorku, zarađuje pravo bogatstvo, a tek mu je 19.
"Imam jednog vrlo visokog sina po imenu Barron. Je li itko ikada čuo za njega", našalio se Donald Trump na jednom inauguracijskom događaju u siječnju.
Najmlađi predsjednikov sin, visok 206 centimetara, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, tada je ustao i mahnuo publici.
"Rekao mi je "Tata, moraš ići kod Joea Rogana", dodao je Trump, ističući kako je upravo Barron zaslužan za njegovu povezanost s mlađim biračima.
Trump je također priznao da mu je 19-godišnji sin približio osnove kriptovaluta, što je, prema pisanju Forbesa, izvor novog vala obiteljskog bogatstva. Barron je ocu objasnio što je "kriptovalutni novčanik", a potom, zajedno s njim i starijom braćom, prošle godine osnovao tvrtku World Liberty Financial.
Daleko od očiju javnosti
Tvrtka je nastala manje od dva mjeseca prije predsjedničkih izbora 2024. Većina financijskih savjetnika ne bi preporučila da roditelji ulaze u kripto svijet po savjetu djece, ali većina roditelja i ne vodi kampanju za predsjednika Sjedinjenih Država. Nakon što je Trump pobijedio, vrijednost World Libertyja eksplodirala je. Forbes procjenjuje da je time obiteljsko bogatstvo poraslo za više od 1,5 milijardi dolara, a oko deset posto, odnosno približno 150 milijuna dolara, pripada Barronu.
Barron Trump rođen je 2006., kao sin treće Trumpove supruge, Melanije. Imao je samo devet godina kada je njegov otac objavio prvu kandidaturu za predsjednika u Trump Toweru. Za razliku od ostale predsjedničke djece, Barron se najviše povlačio iz javnosti. U Washington se preselio nekoliko mjeseci nakon što je njegov otac preuzeo dužnost 2017., a prema medijima, pohađao je privatnu školu u Marylandu s godišnjom školarinom većom od 50.000 dolara.
Prema knjizi "The Art of Her Deal" iz 2020., Melania je 2018. ponovno pregovarala o predbračnom ugovoru kako bi sinu osigurala bolje nasljedne uvjete i veću uključenost u obiteljski biznis. Do 2024., kada je Barron krenuo na fakultet, a njegov otac započeo treću predsjedničku kampanju, mladi Trump je ušao u poslovni pothvat World Liberty - što se pokazalo iznimno unosnim.
Pobjeda na izborima sve promijenila
Tvrtka DT Marks Defi LLC, koja drži obiteljski udio u World Libertyju, dobila je ukupno 22,5 milijardi tokena nazvanih $WLFI u rujnu 2024. U zamjenu za pravo korištenja Trumpova imena i promociju projekta, obiteljska je kompanija dobila i 75 posto prihoda World Libertyja nakon prvih 15 milijuna dolara zarade. Početkom ove godine, prema Trumpovim financijskim izvješćima, bivši predsjednik posjedovao je 70 posto DT Marks Defi LLC-a, dok je ostatak od 30 posto pripadao obitelji. Sinovi Eric, Donald Jr. i Barron navedeni su kao suosnivači, a pretpostavlja se da je svakome pripalo po deset posto udjela, iako su kasniji dogovori možda promijenili te omjere.
Isprva ti udjeli nisu vrijedili mnogo jer tokeni nisu mogli biti preprodani ili prenošeni nakon kupnje. Prodaja je bila skromna, no sve se promijenilo nakon Trumpove izborne pobjede. Kripto poduzetnik i milijarder Justin Sun, koji je bio pod istragom američke Komisije za vrijednosne papire (SEC), objavio je ulaganje od 75 milijuna dolara u projekt. U veljači je SEC, gotovo istodobno, obustavio istragu protiv njega. Nakon te objave prodaja je naglo porasla, a do kolovoza je World Liberty prodao tokene u vrijednosti od oko 675 milijuna dolara. Barronov udio, nakon plaćenog poreza, sada vrijedi oko 38 milijuna dolara.
U ožujku je World Liberty predstavio novi proizvod - stabilni coin pod nazivom USD1, vezan uz američki dolar. Tržišna vrijednost te valute iznosi oko 2,6 milijardi dolara, što sugerira da je tvrtka koja stoji iza nje procijenjena na oko 880 milijuna dolara. Trumpova obiteljska kompanija navodno posjeduje 38 posto tog projekta, a Barronov udio mogao bi vrijediti dodatnih 34 milijuna dolara.
U kolovozu je World Liberty sklopio ugovor s javno listanom zdravstvenom kompanijom Alt5 Sigma, koja je željela postati "kriptovalutna riznica". Kao dio dogovora, Alt5 je praktički zamijenio 750 milijuna dolara vrijednosti $WLFI tokena za milijun svojih dionica, 99 milijuna opcija koje nemaju vrijednost ako cijena dionice ostane ispod 7,50 dolara te još 20 milijuna opcija koje se mogu iskoristiti po višim cijenama. Alt5 je novcem prikupljenim prodajom kupio 717 milijuna dolara vrijednosti World Liberty tokena, od čega je više od 500 milijuna završilo u Trumpovoj kompaniji. Barron je nakon plaćenog poreza dobio oko 41 milijun dolara.
Čeka se otključavanje ostatka
Osim toga, Barron je dobio 2,25 milijardi $WLFI tokena - deset posto od početne dodjele DT Marks Defi LLC-a. Forbes ih je u početku procijenio na nulu jer nisu mogli biti prodani, no u kolovozu su vlasnici tokena glasali da se otključa 20 posto zaliha, izuzev onih koje drže osnivači.
Očekuju se dodatna glasanja o otključavanju ostatka, što bi Trumpovima i drugim investitorima omogućilo trgovanje. Trenutno se ograničena količina tokena na tržištu prodaje za oko 0,20 dolara po komadu. Forbes i dalje značajno umanjuje procjenu Barronovih tokena jer su još uvijek zaključani, ali i uz to, njegov udio vrijedi približno 45 milijuna dolara.
Ukupno gledano, Barron Trump danas ima imovinu procijenjenu na više od 150 milijuna dolara - impresivan iznos za studenta druge godine fakulteta. Sa svojim bogatstvom mogao bi platiti školarinu od 67.430 dolara na poslovnoj školi NYU Stern više od 2200 puta.
