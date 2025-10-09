Damir Vanđelić
Bivši šef Nadzornog odbora INA-e: Premijer dirigira sve, zarobio je institucije
Gost Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Damir Vanđelić, bivši predsjednik Nadzornog odbora INA-e. Razgovarali su o američkim sankcijama NIN-u i posljedicama koje će iste imati na energetsku sliku i u Hrvatskoj.
Damir Vanđelić na početku je objasnio zašto misli da će sankcije NIN-u imati samo marginalan utjecaj na Janaf.
"Za poslovanje Janafa, te sankcije će imati marginalan utjecaj. Zašto? Janaf je kompanija koja u rezervama dobiti ima 160 milijuna eura, ima 110 milijuna eura gotovine na računu. To je jedna financijski gledano jako stabilna kompanija. Udio prihoda koje ima u transportima prema Srbiji su oko 35 posto. Ta situacija neće trajati dugo, vidjet ćete. Aleksandar Vučić je pod pritiskom, morat će donijeti određene odluke i raskrstiti s ruskim vlasništvom."
"Dolazi do toga da goriva u Srbiji neće biti, građani će konačno to osjetiti, a Vučiću je praktički osobna egzistencija u pitanju. Morat će donijeti neke odluke.
"S druge strane, Janaf se ne bavi samo transportom i ne samo transportom prema Srbiji, nego i Mađarskoj, koji bi mogao narasti jer je zapravo mizeran. Mađari troše 14 milijuna tona godišnje i mogli bi preko nas prebacivati praktički 100 posto tog iznosa, a oni prebacuju samo 20 posto. Dakle, postoji potencijal suradnje s Mađarskom, a preko nje i sa Slovačkom.
"Također, Janaf ima poslovanje skladištenja, ali to ne radi, što je greška skladištenja. Dakle, ima opcije skladištenja, transporta prema Mađarskoj..."
Međutim, Vanđelić ne smatra da će se Mađarska samo tako odreći ruske nafte.
"To se treba gledati strateški, politički pa onda i energetsko-strateški. Mislim da je jako mala šansa da će se Mađari u većem dijelu odreći ruske nafte. Oni jesu pod pritiskom i u jednom trenutku će se morati odlučiti, ali Viktor Orban se pokazao izrazito žilavim", kaže Vanđelić pa dodaje kako ga sve ovo podsjeća na priču otprije nekoliko godina.
"U pozadini se odvija jedna zanimljiva priča. Stvara se dojam da je Janaf kompanija koja bi mogla biti u problemima i da je racionalno prodati je. Tako je bilo i s INA-om, ako se sjećate: INA je u problemima, a ona je zapravo bila izrazito profitabilna kompanija. Mogla je biti još i profitabilnija. To se sada događa s Janafom."
"Mađarska je ušla u našu kuću u INA-u, gdje nemaju većinsko vlasništvo, a upravljaju. Unatoč tome što je presuda Ivi Sanaderu pokazala da je to nezakonit ugovor, Andrej Plenković je prešao preko toga, sve je ostalo tako čak se ne zna gdje je deset milijuna eura koje je Sanader negdje dobio. Ne zna se ni zna 50 milijuna eura Damira Škugora, država je nešto zaplijenila, ali ne zna se gdje je 50 milijuna, Škugor hoda po cesti."
"Živimo u jako čudnom razdoblju, gdje premijer dirigira sve, zarobio je institucije, a institucije se ponašaju nelogično: ekonomski i čak bih rekao domoljubno nelogično."
