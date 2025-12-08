Odgovor Londona na ruske operacije: Što sve uključuje "Atlantic Bastion"?

Ministarstvo obrane planira razviti autonomna plovila koja koriste tehnologiju umjetne inteligencije uz ratne brodove i zrakoplove kako bi bolje zaštitilo britanske podmorske kabele i naftovode od Moskve.
U okviru programa Atlantic Bastion, površinska i podvodna plovila, brodovi, podmornice i zrakoplovi povezivali bi se kroz akustičnu detekcijsku tehnologiju potpomognutu umjetnom inteligencijom i integrirali u "digitalnu mrežu ciljeva", mrežu sustava naoružanja koja omogućava brže donošenje odluka, piše Politico.
Vlada je objasnila da je program odgovor na ponovno jačanje aktivnosti ruskih podmornica i podvodnih operacija u britanskim vodama. Britanska obavještajna služba navodi da ruski predsjednik Vladimir Putin modernizira svoju flotu kako bi ciljao kritične podmorske kabele i naftovode.
Prošlog mjeseca ruski špijunski brod Yantar usmjerio je lasere na britanske snage raspoređene da nadziru plovilo, prvi put otkako je ušao u britanske vode. Yantar je ranije boravio u teritorijalnim vodama Ujedinjenog Kraljevstva u siječnju.
Ministar obrane John Healey rekao je da je Yantar "dizajniran za prikupljanje obavještajnih podataka i mapiranj britanskih podmorskih kabela“.
Ministarstvo obrane tvrdi da će Atlantic Bastion stvoriti hibridnu mornaričku silu koja može pronaći, pratiti i, ako je potrebno, djelovati protiv protivnika.
Ministarstvo obrane i industrija zajednički su investirali 14 milijuna funti, a 26 britanskih i europskih tvrtki podnijelo je prijedloge za razvoj tehnologije protupodmorničkih senzora. Nove sposobnosti trebale bi biti raspoređene pod vodom od 2026. godine.
"Ljudi ne bi trebali imati nikakve sumnje u nove prijetnje s kojima se suočava Ujedinjeno Kraljevstvo i naši saveznici pod morem, gdje neprijatelji ciljaju infrastrukturu koja je ključna za naš način života", rekao je ministar obrane John Healey.
"Naš pionirski program Atlantic Bastion predstavlja plan za budućnost Kraljevske mornarice. Kombinira najnovije autonomne i AI tehnologije s vrhunskim ratnim brodovima i zrakoplovima kako bi stvorio visoko naprednu hibridnu borbenu snagu koja može otkrivati, odvraćati i poraziti one koji nas ugrožavaju".
