Sporazum Velike Britanije i Norveške o praćenju ruskih podmornica

Britanski ministar obrane, John Healey, upozorio je Rusiju nakon otkrivanja, po drugi put ove godine, ruskog vojnog broda Yantar u britanskim vodama.Optužio ga je da je prvi put uperio svoje lasere u pilote Kraljevskog ratnog zrakoplovstva koji su pratili njegove aktivnosti.

Norveška je u kolovozu objavila da je prihvatila ponudu o kupnji fregata britanske grupe BAE Systems, koje bi se trebali isporučivati norveškoj mornarici od 2030. godine.