IMA PRAVILO

Ušteda goriva: Znate li kako najekonomičnije voziti autocestom?

N1 Info
08. pro. 2025. 07:45
njemačka autocesta, autocesta
Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebao bi ostati u rasponu brzina između 105 i 120 km/h

Pri kojim brzinama je vaš automobil najekonomičniji? Svi ćemo razviti neku svoju filozofiju i misliti da znamo odgovor na ovo pitanje, ali postoje neka pravila koja su već dokazana. Dakle, za većinu vozila vrijedi pravilo da ubrzate što prije, prebacite u najvišu brzinu, vozite do 90 km/h i održavate okretaje motora od 1500 do 2500 o/min. Tada je potrošnja najniža, a i najmanje opterećujete motor.

Što je s brzinama na autocestama i ekonomičnom vožnjom? Njemačka stručna organizacija TÜV preporuča brzinu od 70 do 80 posto maksimalne brzine – ali ona ne smije prijeći 130 km/h. Ovo pravilo (do 80 posto maksimalne brzine) vrijedi za slabije automobile koji nemaju visoku krajnju brzinu. Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebao bi stoga ostati u rasponu brzina između 105 i 120 km/h, piše HAK Revija.

autocesta automobil brzina gorivo

