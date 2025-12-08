Oko čega se vodi sukob Tajlanda i Kambodže?

AGENCE KAMPUCHEA PRESSE (AKP)

Tajland je pokrenuo zračne napade duž sporne granice s Kambodžom, izjavila je u ponedjeljak tajlandska vojska, nakon što su se obje zemlje međusobno optužile za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao američki predsjednik Trump.

Najmanje jedan tajlandski vojnik je poginuo, a četiri su ranjena u novim sukobima koji su izbili oko dva područja u najistočnijoj pokrajini Ubon Ratchathani, priopćila je tajlandska vojska nakon što su se njezine trupe našle pod kambodžanskom vatrom.

„Tajlandska strana sada je počela koristiti zrakoplove za napad na vojne ciljeve u nekoliko područja“, navodi se u priopćenju.

Kada je sve počelo?

Ovaj spor traje više od jednog stoljeća, još od vremena kada su granice dviju zemalja iscrtane nakon francuske okupacije Kambodže.

Massive explosion on the Cambodian side of the Cambodia Thailand border from an F-16 airstrike from Thailand



🇹🇭🇰🇭‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/R8W7KtQtjv — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) December 8, 2025

Kada je Kambodža 2008. pokušala registrirati hram iz 11. stoljeća na spornom području kao UNESCO-ovu svjetsku baštinu, suočila se s oštrim prosvjedima iz Tajlanda, piše BBC.

Tijekom sljedećih nekoliko godina napetosti su povremeno prerastale u okršaje na granici, u kojima je bilo poginulih i ranjenih vojnika na obje strane.

🚨 BREAKING: 🇰🇭🇹🇭 Thailand launches airstrikes on Cambodia as border conflict erupts again despite Trump-brokered peace deal pic.twitter.com/igvGnUmZ04 — Insights | Integration🖊️ (@con_nectinder) December 8, 2025

Nova eskalacija u svibnju, kulminacija u srpnju

Najnovija eskalacija sukoba započela je u svibnju, nakon što je kambodžanski vojnik ubijen u graničnom sukobu. Tajland i Kambodža uzvratili su jedan drugome neprijateljskim politikama, uključujući zabrane uvoza i ograničenja putovanja.

Te su neprijateljske aktivnosti kulminirale u srpnju, kada su teški sukobi doveli do smrti više od 40 ljudi, uključujući civile koji žive u blizini granice.

Sukob je također izazvao ozbiljne političke posljedice.

Procurili telefonski razgovor između tadašnje tajlandske premijerke Paetongtarn Shinawatre i bivšeg kambodžanskog premijera Hun Sena, u kojem je ona zvučala podređeno u trenutku rastućih napetosti, izazvao je oštre reakcije u Tajlandu i na kraju doveo do njezine ostavke.