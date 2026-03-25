Orban: Mađarska postupno kreće u obustavu isporuke plina Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je u srijedu da planira "postupno smanjiti isporuke plina" Ukrajini sve dok ona ne uspostavi opskrbu njegove zemlje ruskom naftom putem naftovoda Družba.
"Kako bismo razbili naftnu blokadu i zajamčili sigurnost energetske opskrbe Mađarske, sada su potrebne nove mjere", rekao je u videu objavljenom na Facebooku.
Ukrajinske vlasti ustvrdile su da je naftovod Družba, koji prolazi kroz njihov teritorij, oštećen u ruskim napadima 27. siječnja.
Mađarska i Slovačka, koje su dobile izuzeće od Europske unije kako bi mogle nastaviti kupovati rusku naftu, optužuju Kijev da ne poduzima ništa kako bi ga popravio.
Kao odmazdu, Orban blokira europski zajam od 90 milijardi Ukrajini.
Glavni dobavljač plina
Prošlog tjedna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će EU pomoći u ponovnom otvaranju tog naftovoda.
Budimpešta i Bratislava također blokiraju, iz istih razloga povezanih s naftovodom Družba, službeno usvajanje novih gospodarskih sankcija protiv Rusije koje su potvrdile ostale zemlje EU-a.
Prema analitičarima mađarske zaklade Oeconomus Economic Research Foundation, koja se smatra bliskom vlastima, Mađarska je postala jedan od glavnih dobavljača plina Ukrajini.
"Obujam i udio prirodnog plina koji dolazi iz Mađarske neprestano raste od 2022. godine", popevši se s 2,5 na 14 posto u prvih deset mjeseci 2025. godine, navodi se u analizi objavljenoj u veljači.
