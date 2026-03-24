Izvještaj CDS-a: Mađarska je "najznačajnije preostalo uporište ovisnosti o ruskoj energiji"
Mađarska je drastično povećala ovisnost o ruskoj nafti i plinu, unatoč naporima Europske unije da ograniči uvoz ruskih fosilnih goriva od početka ruske invazije na Ukrajinu.
U izvještaju CSD-a, javnopolitičkog instituta sa sjedištem u Bugarskoj, navodi se da je 2025. ruska sirova nafta činila čak 93 posto uvoza nafte Mađarske, u odnosu na 61 posto iz 2021. Dokument ukazuje i na sve veću ovisnost Mađarske o ruskom plinu i nuklearnoj energiji. Izvještaj je ekskluzivno dostavljen DW-u.
Opisujući Mađarsku kao „najznačajnije preostalo uporište ovisnosti o ruskoj energiji" u Europi, izvještaj navodi da je vlada premijera Viktora Orbana svjesno omogućila povećavanje te ovisnosti unatoč nastojanjima Europske unije da se udalji od ruskih fosilnih goriva.
„Ova analiza potvrđuje da je ovisnost Mađarske o ruskoj nafti, plinu i nuklearnom gorivu strukturno ojačan sustav koji se održava kroz zakonske izuzetke, dugoročne ugovore, komercijalne poticaje i politički ukorijenjene poslovne mreže", navodi se.
Izvještaj također skreće pažnju na to da Mađarska i dalje uvozi velike količine ruskog plina, ocjenjujući da rupe u planu EU-a za postepeno napuštanje ruskog plina znače da će se ovo gorivo i nakon roka krajem 2027. nastaviti uvoziti u EU.
„Trenutni pravni okvir za postepeno napuštanje ruskog plina sadrži nekoliko strukturnih praznina koje bi mogle produžiti europsku ovisnost o ruskom plinu i potkopati učinkovitost šireg režima sankcija", rekao je za DW Martin Vladimirov, direktor programa za energetiku i klimu u CSD-u i jedan od autora izvještaja.
Iskorištavanje izuzeća EU-a
Mađarska i Slovačka su imale koristi od izuzeća iz EU-ove opće zabrane uvoza ruske nafte, pa su obje zemlje nastavile uvoziti velike količine nakon što je Rusija u veljači 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu.
Sjedinjene Države su također dale Mađarskoj izuzeća iz svojih sankcija na rusku energiju. Prošlog studenoga predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da Mađarska može nastaviti uvoziti rusku naftu i plin još godinu dana. „Orbanu je vrlo teško osigurati naftu i plin iz drugih izvora", rekao je Trump.
EU je već priopćio da planira ukinuti izuzeća kako bi se pripremio za potpuno gašenje uvoza ruske nafte i plina, u skladu s mapom puta REPowerEU, ali još nije objavio konkretne planove kako će to biti provedeno.
EU želi okončati uvoz ruskog LNG-a do 31. prosinca 2026., a plin iz plinovoda do 30. rujna 2027. Također navodi da ostaje posvećen potpunom ukidanju preostalih uvoza ruske nafte do kraja 2027.
Mađarska i Slovačka protive se ukidanju izuzeća i žele nastaviti s uvozom ruskih fosilnih goriva. Prošli tjedan je Mađarska stavila veto na kredit EU-a Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, a Orban je tada izjavio da Mađarska ne može podržati prijedlog dok joj se ne obnove isporuke nafte preko naftovoda Družba.
Taj naftovod desetljećima doprema rusku naftu u Europu, ali je izvan funkcije od kraja siječnja. Ukrajina za oštećenje optužuje Rusiju, dok Mađarska i Slovačka izražavaju sumnju u te tvrdnje.
Mađarska državna naftna kompanija profitira od ruskog popusta
Izvještaj CSD-a navodi da Mađarska povećava uvoz ruske nafte zahvaljujući izuzećima i niskoj cijeni ruske nafte na svjetskom tržištu. Također se navodi da je mađarski državni naftni monopolist MOL financijski profitirao od nastavka kupnje jeftinije ruske nafte - dobici su 2025. porasli za 15 posto, na oko 1,3 milijarde eura.
Dodaje se i da to nisu osjetili potrošači u Mađarskoj i Slovačkoj. Cijene goriva prije oporezivanja u Mađarskoj i Slovačkoj ostale su više nego u Češkoj. Na primjer, 2025. prosječne tjedne cijene benzina prije poreza u Mađarskoj bile su za 18 posto više, a dizela za 10 posto više nego u Češkoj.
Isaac Levi, analitičar Centra za istraživanje energije i čistog zraka iz Helsinkija i jedan od autora izvještaja, kaže da povećana ovisnost Mađarske o jeftinijoj ruskoj nafti donosi korist gigantu MOL, ali ne i prosječnom građaninu Mađarske ili Slovačke.
„Tvrdnje da Mađarska i Slovačka ne mogu diversificirati i smanjiti ovisnost o ruskoj nafti nisu potkrijepljene dokazima i EU bi ih trebao pozvati na odgovornost, odmah obustavljajući snabdijevanje koje puni ratnu blagajnu Kremlja", rekao je on za DW.
Plin stiže preko Turske, Azerbajdžana i zapadnog Balkana
U izvještaju CSD-a postavljeno je i više pitanja u vezi s planom EU-a za ukidanje uvoza ruske nafte i plina.
„Unatoč političkoj težnji da se eliminira uvoz ruskog plina, trenutni pristup EU-a oslanja se na postepenu primjenu, diskrecijska nacionalna rješenja i složene mehanizme za provjeru porijekla", rekao je Vladimirov.
U dokumentu se navodi da dugoročni ugovori Mađarske s ruskim Gazpromom, kao i oslanjanje na plinovod Turkstrim, znače da je zemlja postala izrazito ovisna o ruskom plinu i da je pokazala malo interesa za diversifikaciju.
Velika izborna tema
Vijesti o velikoj ovisnosti Mađarske o ruskim fosilnim gorivima dolaze nekoliko tjedana uoči parlamentarnih izbora 12. travnja. Ispitivanja javnog mnijenja ukazuju da bi proeuropska Tisza, stranka Petera Magyara osnovana 2020., mogla ugroziti dugogodišnju dominaciju Orbanovog Fidesza.
Pitanje uvoza ruskih energenata jedna je od glavnih tema predizborne kampanje. Magyar navodi da uvoz ruskih energenata ne bi ukidao odmah, zbog problema s alternativama, ali bi postavio cilj da se to učini do 2035. godine.
