Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se pripreme za susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti nastavljaju, i to samo dan nakon što je najavljeni summit službeno stavljen na čekanje.
Razgovori su privremeno obustavljeni jer je Moskva odbila pristati na trenutačni prekid vatre u Ukrajini, što je bacilo sjenu na napore da se obnovi mirovni proces.
Unatoč tome, Orban je poručio da se od sastanka nije odustalo.
"Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je u Washingtonu. Pripreme za mirovni summit se nastavljaju. Datum je još uvijek neizvjestan. Kad dođe vrijeme, održat ćemo ga", napisao je na Facebooku.
Prošli tjedan Trump je najavio mogućnost susreta s Putinom u Mađarskoj, navodeći da bi to mogao biti korak prema završetku rata u Ukrajini. No jučer je izjavio kako ne želi imati "uzaludan susret", ali je dodao da bi uskoro moglo biti "novih razvoja" te poručio kako će javnost "obavijestiti u sljedeća dva dana", prenosi Reuters.
Orban, koji prema anketama zaostaje uoči parlamentarnih izbora 2026. godine, poznat je kao dugogodišnji saveznik Donalda Trumpa. Istodobno njeguje bliske odnose s Rusijom, što je dodatno zaoštrilo njegov odnos s Bruxellesom.
Europska unija godinama kritizira njegovu vladu zbog, kako navode, nazadovanja demokracije i vladavine prava u Mađarskoj - zbog čega je Orban u očima mnogih postao "crna ovca" unutar EU-a.
