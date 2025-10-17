Njemački ministar: Budimpešta je novi pokušaj da Putin ozbiljno krene pregovarati s Kijevom

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je da su planirani razgovori u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina drugi pokušaj da se ruski predsjednik natjera da prepozna potrebu za ozbiljnim pregovorima s Ukrajinom.
Oglas
"Razgovore u Budimpešti vidim kao drugi pokušaj, nakon razgovora na Aljasci, da se Putina konačno uvjeri da ozbiljno pregovara s Ukrajinom", rekao je novinarima šef njemačke diplomacije tijekom posjeta Turskoj.
"Ukrajina će na tome inzistirati i u tome će imati punu podršku Njemačke", dodao je.
Govoreći uz Wadephula, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da sastanak u Budimpešti ne smatra sastankom koji isključuje Ukrajinu, dodajući da je Turska također održala odvojene sastanke s Moskvom i Kijevom prije nego što je okupila strane na tri kruga razgovora u Istanbulu.
"Ne mislim da njegov sastanak s Putinom ovdje znači donošenje odluke u odsutnosti Ukrajine, Sjedinjene Države ovdje nemaju posrednički pristup u tom smislu, oni razgovaraju s obje strane odvojeno", rekao je Fidan.
"Sada se prvo sastaje s (ukrajinskim predsjednikom Volodimirom) Zelenskijem i od njega će dobiti najnovije podatke. Zatim će se sastati s Putinom i mislimo da će tada imati cijelu sliku", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas