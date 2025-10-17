Oglas

"O miru"

Orban najavio razgovor s Putinom

author
Hina
|
17. lis. 2025. 08:46
Russia's President Vladimir Putin and Hungary's Prime Minister Viktor Orban leave after delivering a joint press statement following their talks at the Kremlin
Alexander NEMENOV / AFP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u petak da će kasnije tijekom dana razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok je Budimpešta započela pripreme za sastanak između Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Oglas

Donald Trump u četvrtak je najavio da će se sastati s Vladimirom Putinom u mađarskoj prijestolnici kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Viktor Orban, dugogodišnji Trumpov saveznik koji je također održavao bliske veze s Rusijom unatoč ratu u Ukrajini, rekao je da će sastanak "biti o miru" i ako dođe do mirovnog sporazuma, to bi dovelo do nove faze gospodarskog razvoja u Mađarskoj i Europi.

Orban je za državni radio rekao da bi se sastanak mogao održati u sljedeća dva tjedna ako američki i ruski ministri vanjskih poslova uspiju riješiti preostala otvorena pitanja na planiranom sastanku sljedeći tjedan.

"Sinoć sam dao nalog za osnivanje organizacijskog odbora, odredili smo najvažnije zadatke i pripreme su započele", rekao je Orban. Nije dao druge detalje.

Orban je rekao da bi Europa trebala otvoriti vlastite diplomatske kanale prema Rusiji i ponovno je optužio EU da zauzima, kako je rekao, "proratni stav" oko Ukrajine.

Mađarski premijer se često sukobljavao s drugim čelnicima EU-a oko Ukrajine dovodeći u pitanje treba li blok slati vojnu pomoć Kijevu, a istovremeno je održavao veliku ovisnost Mađarske o uvozu ruskog plina i sirove nafte.

Teme
Mađarska Mirovni pregovori Rat u Ukrajini Rusija Sastanak Trump-Putin Viktor Orban Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ