Evo koliko Amerikance košta jedan dan rata protiv Irana

N1 Info
06. ožu. 2026. 07:50
Američka vojska
Ilustracija / Pixabay

Procjenjuje se da je prvih stotinu sati američkog rata protiv Irana koštalo 3,7 milijardi dolara, odnosno 891,4 milijuna dolara dnevno, prema Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Budući da su i američki predsjednik Donald Trump i ministar obrane Pete Hegseth naznačili da bi rat mogao trajati tjednima, ovaj think tank sa sjedištem u Washingtonu napominje da će Ministarstvu obrane trebati više novca nego što je trenutačno predviđeno proračunom kako bi financiralo rat.

"Troškovi streljiva smanjit će se kako Sjedinjene Države budu prelazile na jeftinije vrste streljiva", navodi CSIS, objašnjavajući da je početak zračne kampanje skuplji zbog sofisticiranog naoružanja koje je potrebno.

"Ipak, neplanirani troškovi ovdje će biti znatni... To znači da će Ministarstvo obrane u nekom trenutku trebati dodatna sredstva jer bi razina proračunskih rezova potrebnih za interno financiranje ovog sukoba vjerojatno bila politički i operativno teško provediva", dodaje se.

Eventualna kopnena ofenziva višestruko bi podigla troškove, ali i dovela tisuće, ako ne i desetke tisuća života u pitanje.

Bliski istok CSIS Donald Trump Izrael napad na Iran

