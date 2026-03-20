Oštra poruka Orbanu iz Bruxellesa: "Nitko ne može ucjenjivati Europsku uniju!"

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će zajam biti osiguran “na ovaj ili onaj način”. Podsjetila je da je u prosincu odobren zajam od 90 milijardi eura pod jednim uvjetom da u njemu ne sudjeluju tri zemlje (Mađarska, Slovačka i Češka). “Taj uvjet je ispunjen, a zajam je i dalje blokiran, jer se jedan čelnik ne drži svoje riječi. Ali, da ponovim ono što sam rekla u Kijevu - mi ćemo ispuniti obećanje na ovaj ili onaj način”, rekla je von der Leyen.