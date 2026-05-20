Splićanka prodaje 30 kvadrata za 205 tisuća eura: "Stan je za renovaciju"

Split se godinama bori s astronomskim cijenama stambenih kvadrata, a jedan od posljednjih oglasa u Facebook grupi za prodaju nekretnina pokazuje da su se izgubili svi kriteriji
U Facebook grupi za prodaju nekretnina osvanuo je oglas za jednosoban stan od 31 kvadrat na Splitu 3, za koji vlasnica traži vrtoglavih 205.000 eura, ali napominje i da stan treba renovirati.
Lokacija stana je u blizini Kampusa i pogled na more ali, riječ je o prostoru od svega 30,93 kvadratna metra koji je, prema riječima same prodavačice, zreo za kompletnu i temeljitu renovaciju, javlja Slobodna Dalmacija.
To znači da kupac treba platiti više od 6600 eura po kvadratu i još uložiti desetke tisuća eura u obnovu stana.
Vlasnica navodi da je renovacija "odlična prilika za uređenje po vlastitoj želji".
