Višemjesečna putovanja s ruksacima na Tajland možda su upravo postala puno teža za organizirati. Ta jugoistočnoazijska nacija ukida 60-dnevni bezvizni program ulaska za putnike iz 93 zemlje i teritorija, priopćilo je u utorak tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova.
Posjetitelji iz 93 zemlje, među kojima su Australija, Velika Britanija i SAD umjesto toga dobit će 30-dnevni boravak bez vize, dok će neki morati dobiti vize po dolasku u Tajland.
Ovaj potez je veliki korak unatrag nakon što je tajlandska vlada 2024. ublažila vizna ograničenja kako bi ponovno privukla strane posjetitelje nakon što je pandemija koronavirusa uništila turizam, vitalni dio tajlandskog gospodarstva, piše CNN.
S vapnenačkim otocima, bijelim pješčanim plažama i bujnim planinama, Tajland je jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na svijetu, a prošle je godine privukao gotovo 33 milijuna stranih posjetitelja. Službeni podaci pokazuju da je ove godine već posjetilo gotovo 12 milijuna ljudi.
No, unatoč povećanom broju turista, vlasti su izrazile zabrinutost da strani državljani zloupotrebljavaju 60-dnevnu bezviznu politiku, s ciljem ilegalnog zapošljavanja ili kriminala.
Premijer Anutin Charnvirakul rekao je da vlada smatra da je politiku potrebno revidirati "kako bi bila prikladnija za trenutnu situaciju, kako u smislu gospodarstva tako i nacionalne sigurnosti".
Među državljanima koji su uživali 60-dnevno izuzeće su oni iz Kine, Francuske, Njemačke, Indije, Italije, Španjolske i SAD-a, kao i 29-člani schengenski prostor Europe te Australiju, prenosi Guardian.
Tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da su nova ograničenja djelomično uvedena zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Posljednjih godina, incidenti zbog lošeg ponašanja turista, uključujući vandaliziranje hramova i sudjelovanje u pijanim barskim tučnjavama, postali su viralni na društvenim mrežama. Povećan je i broj uhićenja stranih državljana zbog kaznenih djela povezanih s drogom i trgovinom ljudima.
Demografska slika stranih posjetitelja Tajlanda se mijenja, a ruski turisti sad čine četvrtu najveću skupinu posjetitelja Tajlanda prošle godine, iza Indije, Kine i Malezije. Popularnost Tajlanda među ruskim turistima porasla je jer je ta jugoistočnoazijska zemlja zadržala svoje granice otvorenima za nositelje ruskih putovnica nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, za razliku od nekih europskih zemalja koje su uvele nova ograničenja za ruske posjetitelje.
Također, veleposlanstvo Izraela u Tajlandu upozorilo je svoje državljane u turističkom odredištu Phuket da se pridržavaju lokalnih zakona i propisa, prema izjavi na njihovoj Facebook stranici ranije ovog mjeseca, napominjući da bi ozbiljni prekršaji mogli dovesti do toga da lokalni dužnosnici opozovu vize.
Ovo ukidanje podsjeća na potez Tajlanda da dekriminalizira kanabis 2022. godine, kada je postao prva zemlja u Aziji koja je to učinila. No nakon toga, rekreacijska upotreba je procvjetala diljem kraljevstva, a regulacija nije uspjela pratiti taj trend. Prošle godine vlada je uvela nova pravila osmišljena kako bi se obuzdala "zelena groznica" i ponovno kriminalizirala nemedicinska upotreba.
