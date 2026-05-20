Ovo ukidanje podsjeća na potez Tajlanda da dekriminalizira kanabis 2022. godine, kada je postao prva zemlja u Aziji koja je to učinila. No nakon toga, rekreacijska upotreba je procvjetala diljem kraljevstva, a regulacija nije uspjela pratiti taj trend. Prošle godine vlada je uvela nova pravila osmišljena kako bi se obuzdala "zelena groznica" i ponovno kriminalizirala nemedicinska upotreba.