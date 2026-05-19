"Takav dogovor implicira da postoji povjerenje, da postoji dobra volja da se naprave kompromisi. Znači, da ja vas neću prevariti, pod navodnicima, da vi mene nećete prevariti, da ja neću ostati u javnosti zapamćen kao čovjek koji je izvukao kraći štap, koji je izgubio utakmicu, pod navodnicima. To ne smije dopustiti HDZ, ne smije dopustiti Vlada, to je jasno kao dan. Ona ipak drži aparat kao takav, ima legitimitet u Hrvatskom saboru. S druge strane, predsjednik Republike, isto tako ima svoju motivaciju, ima legitimitet na izravnim izborima za predsjednika Republike. I da bi se postiglo rješenje, potreban je konsenzus i potrebno je povjerenje prethodno. Očito da tog povjerenja nema, jer da ga ima, ne bi bilo ovakvih prepucavanja u javnosti."