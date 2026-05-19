Kriza institucija
Milardović o ubojstvu mladića u Drnišu: Što bi se još trebalo dogoditi? Da padne atomska bomba i da podnesu ostavku?
Politički analitičar Anđelko Milardović bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
Podsjetimo, policija je jučer objavila da je uhitila o sumnjičenog za ubojstvo mladića u Drnišu.
Osumnjičeni je već odslužio kaznu od 12 godina zatvora zbog ubojstva, a policija mu je 2023. godine pronašla ilegalno oružje.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je dao izjavu za medije i rekao da je policija svoj posao obavila, ali da je legitimno pitanje građana kako je moguće da osoba s takvom poviješću i dalje bude na slobodi.
"Ozbiljna kriza institucija"
Anđelko Milardović smatra da je ovaj slučaj pokazao ozbiljnu krizu institucija:
"Institucije nam trebaju jamčiti slobodu i sigurnost, na ovim i sličnim primjerima se pokazuje da sigurnost ne postoji, odnosno da se može govoriti o krizi institucija i institucionalnog djelovanja, disfunkcionalnom sustavu gdje lijevi dio sustava ne zna što radi desni, ne postoji koordinacija među institucijama."
"Kako će institucije funkcionirati kada su unutar sebe zarobljene zbog različitih aktera, interesa, novca, kapitala. Postoji i ta dimenzija o kojoj se ne govori - riječ je o zarobljavanju institucija gdje one više ne služe građanima ili općem interesu nego se uz pomoć zakona, novca, utjecaja privatiziraju za potrebe interesnih grupa, u tom smislu su zarobljene. Uzet ću primjer dužnika u "švicarcima". Sporovi traju 10, 12 godina, odvjetnik mi je rekao da tek 17 posto ljudi koji su tužili banku dobiju sporove, jedni odustanu, a drugi umru. Je li to pravednost?", rekao je.
"Spektakl i ništa više"
Komentirao je najavljivanje pooštravanja zakonskih mjera i inspekcije nakon ubojstva: "Sve je to spektakl, Hrvatska je od 1991. pa do danas u permanentnom spektaklu. Spektakl i ništa više. Mora se nešto predstaviti javnosti i da će se nešto napraviti, za tri, četiri dana više nitko neće pričati o ovom slučaju. Imamo kontinuirane slučajeve koji medijski traju dva ili tri dana. Većina slučajeva je u funkciji skretanja pozornosti s bitnog na nebitno, ti slučajevi maskiraju bitne stvari. Dok oni traju povlače se potezi koji su od interesa za interesne grupe."
"Gdje se vidi snaga države? U Kaznenom zakonu. Pravnici bi trebali napraviti da se to pooštri. Za ovakve slučajeve 40, 50 godina, druge nema. Tako se pokazuje snaga države, ona bi trebala štititi", smatra analitičar.
"Uvjerava nas se da sve funkcionira..."
U kakvom su odnosu politička stabilnost i institucije?
"Politika stalno inzistira i spominje stabilnost, ali o kakvoj stabilnosti govorimo ako postoji niz javnih djelovanja koji ugrožavaju tu stabilnost. Stabilokracija je najbliža konceptu autokracije. Bruxelles žmiri pred takvim sadržajem, kršenjem ljudskih prava, kriminalnim sadržajem, kršenjem medijskih sloboda, ušutkavanjem ljudi koji imaju drugačije stavove. Model autokracije se zasniva na stabilnosti, nemojmo zaboraviti da su najstabilniji bili autoritarni i totalitarni sustavi. Zbog nagomilanih unutarnjih djelovanja jedan dan dođe de erozije i pucanja sustava. Ovo će ovako funkcionirati na ovaj način dok bude funkcionirala simbiotička struktura političke i ekonomske oligarhije, prikopčana na europsku birokraciju i oligarhiju, njima odgovara takav sustav. On se prezentira kao stabilan sustav, a taj tip komunikacije proizvodi hiperzbilju i poništava realan svijet. Uvjerava nas se da sve funkcionira i da nema nikakvih problema, a evo kako stvari funkcioniraju", rekao je Milardović.
"Jedan ljudski život je otišao, a država ga je trebala zaštiti. Kada se ovo dogodilo, tip moralnog iskupljenja mora postojati, barem na razini javnog djelovanja. Riječ je o disfunkcionalnim institucijama, tipu socijalne i političke patologije. Ako država ne može osigurati život građanima, slobodu djelovanja i mišljenja, ljudska prava, koja je to onda država?", dodaje.
"Građani su bačeni u Weberov željezni kavez iz kojeg nema izlaza"
Smatra da ako ne postoji odgovornost da se radi o neefikasnom sustavu: "Građani su bačeni u Weberov željezni kavez iz kojeg nema izlaza. Društvo teži visokoj racionalizaciji, jakoj državnoj upravi, a to ima i patološke dimenzije. Građani ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog birokratskog djelovanja."
"Što bi se još trebalo dogoditi u ovom malom društvu i državi. Mislim da bi bilo logično da se podnesu ostavke. Pogledajte Vladu HDZ-a, koliko je bilo afera, skandal za skandalom, spektakl za spektaklom" govori.
Što očekujete od inspekcije koja bi trebala provjeriti rad suda?
"Inspekcija će obaviti svoj posao, napravit će se zapisnik, predat će se nadležnima, a nadležni će to pročitati i staviti u ladicu. Jedan ljudski život je otišao, tko zna tko je sljedeći. Moramo li pitati tko je sljedeći. Što bi se još trebalo dogoditi? Da padne atomska bomba i da netko podnese ostavku? Na ovaj način društvo ne može funkcionirati", govori nam Milardović.
Dodaje da su građani žrtve zarobljenih institucija.
